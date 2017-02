GamePro 4/2017 - ab 3.3. am Kiosk! - Zelda: Breath of the Wild und Nintendo Switch

GamePro 4/2017 - ab 3.3. am Kiosk!

Ab dem 3.3. am Kiosk: die neue GamePro mit umfangreicher Titelstory zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild und der brandneuen Nintendo Switch.

In der GamePro 4/17 lest ihr im großen Test, wie gut Links neues Abenteuer geworden ist und wie sich die Nintendo Switch im Praxistest schlägt. Außerdem bekommt ihr in der aktuellen Ausgabe natürlich wie gewohnt die volle Ladung an Tests, Previews und interessanten Specials. Zum Beispiel erwartet euch der große Test zum PS4-Kracher Horizon: Zero Dawn sowie unsere umfangreichen Reports zu Angst in Spielen und dem GameStop-Skandal.

Noch mehr Highlights im neuen Heft

The Legend of Zelda: Breath of the Wild: Wir haben das Open-World-Abenteuer auf der Switch getestet und verraten euch, warum es ein Kaufgrund für die Konsole ist.

Nintendo Switch: Pünktlich zum Verkaufsstart der neuen Nintendo-Konsole erfahrt ihr bei uns, wie sich die Switch im Alltagstest schlägt.

Horizon: Zero Dawn: Wir haben Aloy auf ihrer Maschinenjagd begleitet! Lest im Test, wie gut das Action-Rollenspiel der Killzone-Macher wirklich ist.

Specials und Reportagen: Angst in Spielen, Der GameStop-Skandal, Mythencheck: Secret of Evermore, GamePro Elements: Werkzeug in Spielen, Retro Hall of Fame: Zelda: Ocarina of Time.

Videos auf DVD: Wie immer findet ihr auf der DVD Test, Previews und Specials. Diesmal unter anderem zu Nintendo Switch, Dirt 4, Horizon: Zero Dawn, Resident Evil 7: Biohazard, GameStars 2016, Retro Hall of Fame.

Viel Spaß beim Lesen und Spielen! Das GamePro-Team

» GamePro Ausgabe 4/2017 ab 3.3. am Kiosk oder direkt bestellen

Leser der interaktiven Tablet-Version bekommen übrigens ihre Ausgabe in der Regel schon früher - zum gleichen Termin wie die Print-Abonnenten. GamePro für iPad und Android-Tablets gibt's in den jeweiligen App Stores:

» GamePro Ausgabe 4/2017 für Android

» GamePro Ausgabe 4/2017 für iOS