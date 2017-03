GamePro 5/2017 - ab 5.4. am Kiosk! - Uncharted: The Lost Legacy

GamePro 5/2017 - ab 5.4. am Kiosk!

Ab dem 5.4. am Kiosk: die neue GamePro mit Titelstory zu Uncharted: The Lost Legacy.

In GamePro 5/17 lest ihr, was sich hinter Naughty Dogs DLC zur Uncharted-Reihe verbirgt, und warum es sich bei The Lost Legacy um ein vollwertiges Uncharted-Abenteuer handelt. Außerdem bekommt ihr in der aktuellen Ausgabe wie gewohnt die volle Ladung an Tests, Previews und interessanten Specials. Zum Beispiel gibt es einen dicken Angespielt-Artikel zu Conan Exiles und einen großen Report zum Phänomen Lara Croft.

Noch mehr Highlights im neuen Heft

Uncharted: The Lost Legacy: Chloe und Nadine machen sich in Indien auf die Suche nach einem göttlichen Stoßzahn und bekommen es mit der Privatarmee eines Wahnsinnigen zu tun.

Conan Exiles: Bei Crom, das Leben als hyborischer Barbar ist nicht einfach! Wir haben das Survival-Abenteuer Conan Exiles ausführlich Probe gespielt.

Persona 5: Es müssen nicht immer nur die teuren AAA-Produktionen sein! Das japanische Rollenspiel Persona 5 begeistert im Test.

Specials und Reportagen: Phänomen Lara Croft, Mythencheck: Deus Ex, GamePro Elements: Geheimnisse in Spielen, Retro Hall of Fame: Duke Nukem 3D.

Videos auf DVD: Wie immer findet ihr auf der DVD Test, Previews und Specials. Diesmal unter anderem zu Zelda: Breath of the Wild, Horizon: Zero Dawn, Ghost Recon: Wildlands, Battlefield 1: They Shall Not Pass und natürlich zur Retro Hall of Fame.

Viel Spaß beim Lesen und Spielen! Das GamePro-Team

