GameStars 2016: Community-Liebling - Rüstig statt rostig

GameStars 2016: Bei der Wahl des Community-Lieblings hattet ihr die volle Auswahl aus allen Spielen in unserer Datenbank.

Dass unsere Community oft Spiele ins Herz geschlossen hat, die schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben, sehen wir regelmäßig in unserem Video-Format Dein Lieblingsspiel.

Auch bei der Wahl der GameStars 2016 haben wir euch daher in der Kategorie Community-Liebling wieder die Möglichkeit gegeben, ihr absolutes Lieblingsspiel aus unserer umfassenden Datenbank zu wählen.

Tja, und dann sowas: Die große Mehrheit der Spiele in den Top 20 User-Lieblingen stammt doch aus 2016. Nur verschüchtert wagen Rainbow Six: Siege oder Rocket League einen Vorstoß in die Topliste.

Mit Gothic 2: Die Nacht des Raben ist sogar nur ein einziger echter Klassiker unter den Favoriten. War früher also doch nicht alles besser? Oder war 2016 entgegen allen Unkenrufen ein famoses Spielejahr?

Doch halt, stopp! An der Spitze unserer Top-Liste thront ein Spiel aus 2015, das beweist, dass das Langzeit-Gedächtnis unserer doch noch nicht ganz den Geist aufgegeben hat. Unser klarer Sieger konnte sich mehr als doppelt so viele Stimmen sichern wie das Spiel auf Platz zwei und ist damit ganz Eindeutig das absolute Lieblingsspiel unserer Leser.

Platz 3: Eine Lektion in Militärgeschichte

Warnung: der folgende Absatz enthält Spoiler

Okay, aufgepasst: Im Ersten Weltkrieg gab es tausende Panzer, die im Affenzahn über die Schlachtfelder flitzten, jeder Soldat hatte automatische Waffen, Gas-Granaten und konnte Feinde per Sichtkontakt markieren und die Franzosen griffen erst nach Monaten in der Operation »They Shall Not Pass« in den Krieg ein, nachdem man ihnen genug Geld gezahlt hatte.



Nun gut, historisch akkurat ist Battlefield 1 nicht gerade, dennoch gebührt Dice und EA viel Lob dafür, dass der neuste Teil ihrer Shooter-Reihe in einem Szenario spielt, dass nicht schon völlig ausgelutscht ist.

Achja, und dafür, dass Battlefield 1 einfach richtig viel Spaß macht - und das sehen offensichtlich auch unsere User so.



Unrealistisch aber trotzdem gut: Battlefield 1 im Test



So geht's weiter: DLCs und Roadmap für 2017

Platz 2: Das Spiel aus den Pornos

Warnung: der folgende Absatz enthält Spoiler

»Hey, das ist Tracer, die kenn ich doch aus ...« Moment, überlegen Sie ganz genau, wie Sie diesen Satz beenden. Die korrekte Fortsetzung ist natürlich »... die kenn ich doch aus Overwatch, diesem grandiosen Multiplayer-Hit von Blizzard.«



Overwatch beflügelte nicht nur die Fantasie zahlreicher Porno-Produzenten, sondern begeisterte auch Millionen Fans mit seinem durchdachten Gamedesign.



Mehr: Overwatch im Test



Erstaunlich: Overwatch Porno-Parodie kein Oscar-Anwärter

Platz 1: Der Dominator

Warnung: der folgende Absatz enthält Spoiler

Geralt von Riva erobert nicht nur diverse Dirnen in den Nördlichen Königreichen, sondern auch die Herzen unserer User. The Witcher 3: Wild Hunt gewinnt mit nahezu unverschämtem Abstand die Wahl zum GameStar Community-Liebling 2016. Ist da Hexerei im Spiel?



Nein, der Grund ist eher der verflixt gute Community-Service von CD Projekt Red. The Witcher 3 ist zwar eigentlich 2015 erschienen, aber 2016 noch mit neuen Inhalten, wie dem unfassbar umfangreichen Story-DLC Blood and Wine, erweitert worden.



Außerdem wurde das Spiel in der Game of the Year Edition mit allen DLCs neu aufgelegt und hat uns allen noch einmal in Erinnerung gerufen, was für ein Meisterwerk die Polen da abgeliefert haben.



König der Rollenspiele: The Witcher 3: Wild Hunt im Test



Das DLC-Kronjuwel: The Witcher 3: Blood and Wine im Test

Die Top 20 Community-Lieblinge 2016