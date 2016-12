GameStars 2016 - Jetzt für die besten Spiele des Jahres 2016 abstimmen!

GameStars 2016 - neutraler Aufmacher

War 2016 ein gutes Spielejahr? Oder war es eher mau, gerade im Vergleich mit 2015, das sich mit Hits wie The Witcher 3 oder Fallout 4 und Überraschungen wie Life is Strange in unser Gedächtnis gebrannt hat? Keine Angst, das hier wird kein »Früher war alles besser«-Text. Stimmt auch gar nicht, denn auch 2016 gab es jede Menge gute Spiele, die wir mit diesem Artikel noch mal ins Rampenlicht stellen wollen.

Wie jedes Jahr rufen wir nämlich euch, also die Nutzer und Leser von GameStar und GamePro dazu auf, über die besten Titel des Jahres zu richten. Wieder haben wir 15 Kategorien vorbereitet, von eher konventionellen wie "Bestes Action-Adventure" bis hin zum "Größten Fail des Jahres".

Wichtig: Zwar werden in diesem Artikel jede Menge Spiele genannt, aber wir erheben keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit. Es geht lediglich darum, nicht nur die offensichtlichen Highlights in Erinnerung zu rufen, sondern auch den einen oder anderen möglicherweise in Vergessenheit geratenen Titel.

Falls euer persönlicher Favorit nicht dabei sein sollte: Kein Problem, eure Stimme hat dieses Spiel trotzdem sicher. Denn unter www.gamestar.de/gamestars könnt ihr jeden Titel wählen, der zwischen dem 1. Januar und dem 31. Dezember 2016 erschienen ist.

GameStars 2016 - Jetzt abstimmen!

Gewinnen mit GameStar Plus



Mitglieder von GameStar Plus, die bei den GameStars abstimmen, können zudem etwas gewinnen! In Zusammenarbeit mit XFX verlosen wir pfeilschnelle AMD-Grafikkarten im Gesamtwert von über 600 Euro.



1x XFX AMD Radeon RX 480 RS mit 8 GB GDDR5 (256 Bit), 1.288 MHz GPU-Takt und 2.304 Stream-Prozessoren

1x XFX AMD Radeon RX 470 mit 4 GB GDDR5 (256 Bit), 1.226 MHz GPU-Takt und 2.048 Stream-Prozessoren

1x XFX AMD Radeon RX 460 mit 2 GB GDDR5 (128 Bit), 1.220 MHz GPU-Takt und 896 Stream-Prozessoren



Zu jeder Grafikkarte gibt es zudem eine Grillzange – außerdem losen wir zwei weitere Grillzangen als Trostpreise aus. Der nächste Sommer kommt bestimmt!



Für die Teilnahme am Gewinnspiel müsst ihr lediglich bei GameStar Plus eingeloggt sein und an einer beliebigen GameStars-Umfrage teilnehmen. Dann landet ihr automatisch im Teilnehmerpool.

Von Anfang an super

Der Jahresanfang ist für Spieler immer eine schwierige Zeit. Die Herbst-Hits sind durchgespielt, große Veröffentlichungen gibt es oft erst als so genannte Sommer-Blockbuster im Juni. Dieses Loch wird 2016 jedoch gut gefüllt, gleich im Februar gibt es mit XCOM 2, Grim Dawn und Firewatch vor allem für PC-Spieler mehr als genug zu tun.

Außerdem feiert der Indie-Darling Stardew Valley seine Premiere und macht weite Teile der Redaktion zu Bauern und Viehzüchtern. Auf den Konsolen ist es deutlich ruhiger, bis im März schließlich Ubisoft mit Tom Clancy's The Division den Start einer neuen Marke wagt und damit auch gleich das Thema für das noch junge Jahr setzt: 2016 wird ein Fest für Actionspieler!

Aus allen Rohren

Wenn 2015 mit Fallout 4 und The Witcher 3 ein Traum für Rollenspieler war, dann sind 2016 die Actionfreunde dran. Es gibt neue Marken (The Division, Quantum Break), frische Spielprinzipien (Battleborn, Overwatch), alte Freunde (Doom, Homefront, Gears of War 4) und angenehme Überraschungen (Shadow Warrior 2, Titanfall 2). Electronic Arts wagt mit Battlefield 1 mutige Szenario-Experimente, Call of Duty: Infinite Warfare setzt auf routinierten Ausbau erprobter Stärken. Und liefert mit der Neuauflage von Modern Warfare auch gleich noch ein Zuckerl für die Fans mit.

Kurz: Wer gerne schießt, ist 2016 hervorragend bedient. Weniger ballerlastige Action gibt es aber natürlich auch, etwa bei Dark Souls 3, Hitman, Mirror's Edge Catalyst, Deus Ex: Mankind Divided, Mafia 3, Dishonored 2 oder Watch Dogs 2. So oder so sind die Abstimmungs-Kategorien Shooter und Action diesmal prall gefüllt.

