GameStars 2017 - Abstimmen und abräumen

Vom 18. Dezember bis zum 7. Januar haben unsere Leser mal wieder das Wort und die Stimme, denn auch 2017 wird bei den GameStars wieder über die besten Spiele - und den Fail des Jahres - abgestimmt. Die Gelegenheit, den eigenen Favoriten aufs selbstverständlich gerechtfertigte Siegertreppchen zu heben.

Das ist für sich ja eigentlich bereits Ansporn genug, wir wollen allerdings noch einen kleinen Bonus obendrauf legen. Jeder, der bei den GameStars 2017 mit abstimmt, nimmt damit an einem Gewinnspiel teil, in dem wir gemeinsam mit Amazon 100 Gutscheine im Wert von 60 Euro verlosen!

Keine Quizfragen, keine Kommentare, keine Likes nötig, um mitzumachen, einfach die Stimme abgeben und dann für sich selbst die Daumen drücken! Mehrfaches Abstimmen erhöht dabei nicht die Siegchancen.

Jetzt abstimmen! Zu den GameStars 2017

Grafik-Macht und Hardcore-Spaß für Plus-Mitglieder

Wer an den Abstimmungen für die GameStars teilnimmt und uns gleichzeitig mit Plus unterstützt, macht automatisch auch bei unserem Plus-Gewinnspiel mit und hat die Chance auf eine von zwei Titan-Xp-Grafikkarten im ganz speziellen Star-Wars-Look: »Galactic Empire« in Rot oder »Jedi Order« in Grün.

Zusätzlich winken Plus-Mitgliedern insgesamt 20 GOG-Codes für den Hardcore-Plattformer Cuphead, der hinter seinem schicken Retro-Design etliche Stunden IndieTischkanteBeißen und Bildschirmanschreien verbirgt

Auch hier: Mehr als abzustimmen und ein Plus-Konto zu besitzen (mit dem man dann auch angemeldet ist), ist nicht nötig, wir wollen nichts weiter als eure Stimme zum Spielejahr 2017 hören! Mehrfaches Abstimmen erhöht ebenfalls nicht die Siegchancen.

Die 16 Kategorien für die GameStars 2017: Darüber könnt ihr abstimmen

Bestes Rollenspiel

Bestes Early-Access-Spiel

Bestes Adventure

Bester Shooter

Bestes Online-Spiel/MMO

Bestes Action-Adventure

Bestes Renn- und Sportspiel

Bestes Strategiespiel

Bestes PC-Spiel

Bestes Switch- und 3DS-Spiel

Bestes Xbox-Spiel

Bestes Playstation-Spiel

Community-Liebling

Größter Fail des Jahres

Artikel des Jahres

Video des Jahres

Die Gewinner werden nach Ende der GameStars-Abstimmung am 7. Januar in einem eigenen Artikel bekanntgegeben.