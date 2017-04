GameStop - PS4 Pro-Tauschaktion löst Shitstorm aus

GameStop wirbt mit einem bestechlichen Angebot für die PS4 Pro.

Bereits am Montag berichteten wir darüber, dass GameStop ein sehr verlockendes Tauschangeot angekündigt hat: Wer seine alte PS4, einen Dualshock 4-Controller sowie zwei PS4-Spiele ab heute, den 26. April 2017, zu GameStop bringt, erhält die PS4 Pro für nur 99,99 Euro.

Bei einigen Kunden hat das auch funktioniert, aber vielerorts wurden die potenziellen Kunden hingegen enttäuscht. Vor manchen Filialen bildeten sich lange Schlangen, in der viele leer ausgingen. Da einige Filialen bereits Vorbestellungen angenommen haben, waren dort nicht genügend Konsolen vorhanden, weshalb die Aktion teilweise ausfiel.

GameStop hat sich in einem offiziellen Statement dafür entschuldigt und kündigt an, dass es bald Nachschub geben werde, damit jeder Kunde ein Modell erhält. Außerdem erklärten die Verantwortlichen, dass sie die Aktion bereits zwei Tage früher, am 24. April, aufgrund der verfrühten Lieferung, gestartet haben.

Auf den Social-Media-Kanälen hagelt es nun viele Beschwerden, hier einige Beispiele aus Twitter:

Eine kurze Schweigeminute für alle, die wirklich dachten, sie würde ihre alte PS4 gegen eine neue PS4 Pro eintauschen können.#Gamestop — ?Möchtegern-Batman (@Floh_Dickbauch) April 26, 2017

war gerade bei #gamestop so wurden alle ps4pros schon vorbestellt und ich konnte meine ps4 nicht mehr eintauschen. #witzaktion Gamestop — woess (@woessss) April 26, 2017

Auch die Facebook-Seite von GameStop wird aktuell von den Beiträgen enttäuschter Kunden überhäuft:

Unsere Kollegen von der GameStar haben versucht, die Tausch-Aktion in Anspruch zu nehmen, waren aber nicht erfolgreich.

GameStop PS4-Aktion - So chaotisch war es vor Ort