GameStop - "Überwiegende Mehrheit" der Angestellten lügt nicht, sagt Firmen-Chef

Angeblich hält das GameStop-Programm Circle of Life Mitarbeiter dazu an, Kunden zu belügen. GameStops COO weist nun die Vorwürfe in einem Statement von sich.

von Linda Sprenger,

03.02.2017 17:00 Uhr