Gebt mir 3D-Spiele! - Warum ist die Liebe für die dritte Dimension verloren gegangen?

Ich habe mir auf meiner PlayStation 4 die Blu-ray 3D von "Doctor Strange" angesehen - dank des Firmware-Updates 4.50 über PlayStation VR. Das ist wegen des klobigen Headsets zwar keine wirklich alltagstaugliche Lösung, um sich Filme anzuschauen, aber doch ein ganz nettes Erlebnis. Trotz der hardwarebedingt heruntergeschraubten Auflösung, die die technisch eigentlich hervorragende Blu-ray etwa auf DVD-Niveau senkt, und der über dem Bild liegenden "Pergamentstruktur", ist eine riesige imaginäre Leinwand direkt vor der Nase eben etwas ganz Anderes als der olle 55-Zöller.

Der Autor

Kai war schon immer von dreidimensionalen Bildern fasziniert und hoffte immer, wenn im TV mal wieder ein 3D-Themenabend war, auf atemberaubende Erlebnisse. Mit den rot-grünen Pappbrillen funktionierte das natürlich alles andere als gut und war auch mit DVD als Medium ("Und wieder ist Freitag der 13.") eine Enttäuschung. Kais erster 3D-Kinofilm war "My Bloody Valentine", seitdem ist er ein echter Fan des 3D-Formats. Egal ob im Film oder in Videospielen.

Ich mag 3D sehr gerne, und während der atemberaubend getricksten Magieszenen der Marvel-Verfilmung fiel mir wieder ein, dass ich auf der PS4 und der Xbox One etwas wirklich vermisse: 3D in Spielen. Ich erinnere mich an wundervolle 3D-Momente in Killzone 3 und Uncharted 3, die wegen der deutlicheren Räumlichkeit sogar das Spielen erleichterten. Auch die Show-off-Effekte wie in Mortal Kombat - Fatalities mit "Jahrmarkts-3D" sind einfach etwas ganz Spezielles.

3D gehörte mal zum guten Ton, doch mit der aktuellen Konsolengeneration haben die Hersteller die Technik still und leise zu Grabe getragen. Und das, obwohl Fernseher mit 3D-Technik weit verbreitet sind. Kurzzeitig bekam man im Geschäft ja nicht mal mehr eine Glotze ohne "3D-Schnickschnack". Auch wenn nicht jeder mit einer "Sonnenbrille" auf der Nase spielen mag, könnte man die vorhandene Technik doch problemlos weiterhin unterstützen. Ich sehe da keinen Hinderungsgrund, denn wenn sogar PS3 und Xbox 360 3D-Gaming ermöglichten, warum sollte das auf PS4 und Xbox One nicht funktionieren?

Horizon: Zero Dawn ist eigentlich wie geschaffen für einen 3D-Modus.

Es ist enttäuschend, dass diese noch vor wenigen Jahren gehypte Technik einfach so fallengelassen wurde. Ich mag vielleicht zu einer Minderheit gehören, aber ich möchte meine Spiele räumlich erleben! Welcher 3D-Fan hat denn beispielsweise nicht schon während der ersten Szenen von Horizon: Zero Dawn gedacht "Mann, das ist ja wie geschaffen für einen 3D-Modus"? Dank der dichten Waldregionen mit viel Geäst und der weitläufigen, schroffen Wüstengebiete wäre das sicher ein fantastisches 3D-Erlebnis. Zumal Entwickler Guerrilla Games bereits (unbewusst?) einen gern genommenen 3D-Effekt eingebaut hat: durch die Luft schwebende Partikel. Herumwirbelnde Staub- und Schneeflocken verbessern die Räumlichkeitswirkung in 3D-Filmen und -Spielen deutlich, während sie in 2D eher nutzlos bleiben.

Also bitte, Sony und Microsoft: Patcht doch einen 3D-Support für eure Konsolen nach und ermutigt die Entwickler, wieder in Richtung räumliches Spielen aktiv zu werden. Das kann doch nun wirklich kein unschaffbares Hexenwerk sein. This is for the 3D-Players!

Wie seht ihr das? Wollt ihr auch 3D zurück, oder ist das für euch eine uninteressante Spielerei?