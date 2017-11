Geld für Trophäen - Sony baut Reward System in den USA aus

Bereits seit längerer Zeit gibt es das Sony Reward-System in den USA, für PS3- und PS4-Besitzer war das Programm aber bislang nur wenig interessant. Das dürfte sich jetzt ändern, denn Sony hat das System ausgebaut: Spieler können nun Punkte basierend auf ihrer Trophäen-Anzahl verdienen, welche dann wiederum im PlayStation Store bares Geld wert sind.

Um Punkte zu bekommen, muss man seinen PSN-Account mit dem Sony Rewards-System verknüpfen (bislang nur in den USA verfügbar) und bereits einige Trophies während seiner PlayStation-Karriere gesammelt haben. Bronze-Trophäen werden dabei nicht berücksichtigt, alles darüber berechtigt aber zur Punktesammelei. Die Umrechnung sieht dabei wie folgt aus:

100 Silber-Trophäen bringen 100 Punkte

25 Gold-Trophäen bringen 250 Punkte

10 Platin-Trophäen bringen 1000 Punkte

1000 Punkte bringen dann wiederum knapp 10 Dollar PSN-Guthaben, welches dann beliebig im Store ausgegeben kann. Außerdem lassen sich mit den Punkten auch diverse Mechandise-Artikel wie T-Shirts etc. kaufen. Wer also erfolgreich spielt und viele Trophäen-Belohnungen einsackt, kann sich durch das Punktesystem in den USA womöglich ein neues Spiel finanzieren.

Bislang ist das Sony Rewards Programm nur in den USA verfügbar, ob und wann das System nach Deutschland kommt, ist nicht bekannt.

Wie findet ihr das Belohnungssystem?