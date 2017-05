Ghost Recon: Wildlands - Koop-Shooter verkaufte sich 2017 bisher am besten

Ghost Recon: Wildlands knockt die Konkurrenz aus

Ghost Recon: Wildlands ist laut Ubisoft das bisher erfolgreichste Spiel des Jahres. Aber nicht nur für den Publisher, sondern es hat sich Industrie-weit am besten verkauft. Dicht gefolgt von einem weiteren Ubisoft-Spiel, denn For Honor nimmt den zweiten Platz auf dem Treppchen ein. Auch sonst kann sich der Publisher über Erfolge und stetig steigende Zahlen freuen, wie aus dieser Bekanntmachung hervorgeht.

Mehr: Ghost Recon: Wildlands - Fallen Ghosts-DLC bringt neue Missionen, Skills, Waffen & Gegner

Die Ghost Recon-Community soll um rund 60 Prozent gewachsen sein und um die 40 Prozent der jeweiligen Verkäufe waren digital. Aber nicht nur Ghost Recon: Wildlands, sondern die gesamte Tom Clancy-Marke schlägt sich aktuell offenbar hervorragend:

"Mit 44 Millionen registrierten Spielern ist die Tom Clancy-Community um fast 150 Prozent in weniger als 18 Monaten gewachsen. Diese beeindruckende Performance einer Marke, die vor fast 20 Jahren begründet wurde, zeigt die Popularität von Ghost Recon: Wildlands, Rainbow Six: Siege und The Division deutlich."

Mehr: Ghost Recon: Wildlands - Erfolgreichster Launch eines Tom-Clancy-Spiel nach The Division

Darüber hinaus feiert Ubisoft auch noch einen internen Rekord: 73 Prozent aller Ghost Recon: Wildlands-Spieler haben den Titel im Koop-Modus gezockt. Währenddessen laufen die ersten beiden Monate von For Honor bereits besser als die ersten zwei Monate von Rainbow Six: Siege. Außerdem sollen diese Spiele auch die Erwartungen übertroffen haben, was die Investitionen in Season-Pässe, DLCs und Mikrotransaktionen angeht.

Hättet ihr das erwartet? Was ist euer bisheriger Favorit des Jahres 2017?

Alle 8 Bilder ansehen

Ghost Recon: Wildlands - Video-Fazit zum Narco-Road-DLC: Der GTA-Overkill?

Ghost Recon: Wildlands - Video: Spieler, schaut auf diese Open World!