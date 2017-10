Mit Ghost War erscheint am 10. Oktober 2017 der PvP-Modus zu Ghost Recon: Wildlands, den wir uns über ein kostenloses Update auf die PS4, Xbox One und den PC laden können. Um den neuen Modus so vielen Spielern nahezubringen wie nur möglich, veranstaltet Ubisoft ab Donnerstag, dem 12. Oktober 2017, ein Gratis-Wochenende auf allen Plattformen.

PS4-, Xbox One- und PC-Spieler dürfen nicht nur den neuen PvP-Modus Ghost War spielen, sondern auch jegliche Inhalte des Basis-Spiels. Das Ghost Recon: Wildlands-Gratiswochenende endet am 15. Oktober 17. Falls ihr auf der PS4 oder Xbox One spielt, benötigt ihr allerdings ein PS Plus- beziehungsweise Xbox Live Gold-Abonnement.

Falls ihr euch nach dem Gratis-Wochenende dazu entscheiden solltet, die Vollversion von Ghost Recon: Wildlands zu kaufen, dann wird euer Fortschritt übernommen.

Ghost Recon: Wildlands ist seit März 2017 für PS4, Xbox One und den PC erhältlich. Alles zu Ubisofts Open World-Shooter erfahrt ihr in unserem Test zu Ghost Recon: Wildlands.