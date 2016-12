God of War 4 - Meilenstein erreicht: Der PS4-Titel ist jetzt von Anfang bis Ende spielbar

God of War 4

Es ist eine Stille, die Fans des wütenden Spartaners womöglich ein wenig unruhig gemacht haben: Seit der Ankündigung von God of War 4 im Rahmen der E3 2016, in der wir einen älteren Kratos gemeinsam mit seinem Sohn Rehe und mythische Wesen jagen sehen konnten, haben wir nichts mehr von den Entwicklern gehört. Im heutigen Teaser-und-Trailer-Zeitalter ist das durchaus bemerkenswert und so dürfen wir nun umso erleichterter aufatmen, dass sich der Game Director Cory Barlog nun zuversichtlich zu Wort gemeldet hat:

@filthy_mortze ha. no…there is a whole game here. Just finished first full play through with the leads. very exciting milestone for us! — Cory Barlog (@corybarlog) December 22, 2016

Die Entwicklung von God of War 4, das im Laufe des nächsten Jahres exklusiv für PS4 veröffentlicht werden soll, scheint also ganz nach Plan zu verlaufen.

Wenn wir schließlich das neueste Abenteuer des Spartaner in den Händen halten, dürfen wir uns wohl auf einige grundlegende Änderungen am vertrauten God of War-Franchise freuen: Die Beziehung zwischen Vater und Sohn wird im Mittelpunkt stehen und auch abseits der Zwischensequenzen viel Einfluss auf das Gameplay haben.

Meine Kollegin Rae hatte bereits Gelegenheit, noch mehr Informationen zum kommenden God of War-Spiel zusammenzutragen und hat ihr Hirn in diesem Artikel ausgeschüttet.

Was haltet ihr vom nordischen Setting, in dem God of War 4 spielen wird?