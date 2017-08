God of War - Kratos muss folgenschwere Entscheidungen für sich und seinen Sohn treffen

Im neuen God of War schlagen wir uns nicht allein durch die Spielwelt: Kratos hat seinen Sohn Atreus dabei. Der steht uns in Kämpfen zur Seite, stellt uns aber offenbar auch vor schwierige Entscheidungen. Als die Mischung aus Reboot und Fortsetzung auf der E3 2016 vorgestellt wurde, stieß diese für das Franchise massive Neuerung samt dem neuen Look nicht nur auf Gegenliebe, wie Cory Barlog verrät. (via: WCCFTech)

"Es haben einfach sehr viele Leute daran gezweifelt, was wir vorhaben. "Das ist kein God of War, das wird eine Bauchlandung hinlegen, das ist wirklich schlecht." Ich habe gesagt: "Schau mal, ich glaube daran und wenn es eine Bauchlandung wird, wird es eben eine Bauchlandung – ich werde trotzdem mit Anlauf von der Klippe springen.""

Offenbar stehen uns aber auch schwerwiegende Entscheidungen bevor, bei denen wir uns anscheinend sogar manchmal zwischen Kratos und Atreus entscheiden müssen.

"Während du dich durch das Spiel bewegst, triffst du Entscheidungen darüber, was du (oder Kratos) für Atreus willst. Darüber, wie du die beiden Charaktere entwickeln willst."

"Es ist ein bisschen so wie Loadouts und Outfits auf die Charaktere zu verteilen, aber wenn man es davon trennt und du in dem Moment bist, fängst du an, zu realisieren, dass es sehr ähnlich ist wie der Augenblick in Mad Max, als er eine Dose Hundefutter hat und abwägt, ob er alles davon isst, um die Energie zu bekommen, oder ob er dem Hund etwas davon abgibt, weil er in der Lage sein will, zu schlafen. Wenn er den Hund hat und der gut genährt ist, kann er schlafen und der Hund wird ihn warnen, falls sich eine Gefahr nähert."

Der offizielle PlayStation-Twitterkanal hat außerdem kürzlich ein kryptisches Puzzle veröffentlicht. Als Belohnung für des Rätsels Lösung gibt es ein neues Concept Art zu God of War:

The God of War runes have been deciphered: "Höðr's Wicked Bite."



A sampling of concept art, as promised... pic.twitter.com/nWfkc6rEjt — PlayStation (@PlayStation) August 31, 2017

Was haltet ihr davon, als Kratos mit seinem Sohn Atreus unterwegs zu sein?