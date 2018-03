God of War - Entwickler wollten ursprünglich Kratos' Frau als Begleiterin

Kratos eindimensionales Image vom wütenden Götter-Metzler soll im neuen Ableger von God of War weiter aufgebrochen werden. Wir sollen eine menschlichere Seite vom Spartaner kennenlernen. Dabei hilft sicherlich auch die emotionale Beziehung zu seinem Sohn Atreus, der im PS4-Exklusivtitel seinen Erstauftritt feiert.

Tatsächlich hatten die Entwickler statt Atreus aber ursprünglich mit einer anderen Hauptfigur geliebäugelt - mit Atreus Mutter. Das verrät Game Director Cory Barlog in einem Interview mit US Gamer, gibt aber im nächsten Atemzug die Erklärung, warum es nicht dazu gekommen ist.

Kratos braucht laut Barlog einen emotionalen Kern, eine starke Verbindung zu einem einzigen Charakter. Aber Atreus hat sich für diese Rolle offenbar eher angeboten. Der Grund: Director Barlog konnte die Erfahrungen, die er im realen Leben mit seinem Sohn gemacht hat, in die Geschichte von God of War einfließen lassen.

Man gehe bei der Geburt eines Kindes durch eine Menge, so der Director. Kratos Vergangenheit als lausiger Vater und die Tatsache, dass er selbst keine Vaterfigur hatte ließe den Anti-Helden bei der Erziehung im Dunkeln tappen - wie auch Barlog selbst. Durchaus eine authentische Grundlage für die Geschichte.

Während des Spielens von God of War ist die verstorbene, bisher namenlose Mutter von Atreus allerdings trotzdem stets präsent.

"Was Spannend an der Story ist, ist dass ihr durch die Art und Weise, wie Kratos und Atreus sprechen, so viel mehr über die Mutter des Jungen herausfindet. Sie agiert als Kanal zwischen den beiden, der ihnen erlaubt, sich zu öffnen. Sie ist eine unsichtbare Macht, die omnipräsent und immer da ist."