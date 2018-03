God of War - Nach Spielende sind bereiste Gebiete noch betretbar

Eigentlich ist Cory Barlog, Game Director von God of War, momentan auf weltweiter Pressetour, um vor dem Release am 20. April noch einmal ordentlich die Werbetrommel zu rühren. Trotzdem hat er sich die Zeit genommen, auf Twitter ein paar Fragen seiner Fans zu beantworten.

Not at all! You can revist most places in thr game when you finish.