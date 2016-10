God of War - PlayStation Experience bringt keine neuen Infos

God of War

Fans von God of War werden sich wohl noch etwas gedulden müssen, bis wir mit neuen Informationen oder gar Gameplay zum vierten Teil versorgt werden. Wie Game Director Cory Barlog via Twitter verkündete, wird God of War nicht auf der PlayStation Experience im Dezember vorgestellt.

@mostafayahya0_0 Sadly, I won't be showing anything of the game at psx, just heading there to hang out with playstation fans and play games. — Cory Barlog (@corybarlog) October 21, 2016

Allerdings versprach Barlog, dass sein Team "etwas wirklich Beeindruckendes" zeigen werde, sobald es soweit sei. Ein genaues Datum nannte er indes nicht.

Das neue God of War wurde erstmals im Rahmen der E3 2016 der Öffentlichkeit vorgestellt. Bis auf diese Gameplay-Demo sowie ein paar Screenshots gab es von dem PS4-Exklusivtitel aber noch nicht zu sehen.

Zur Story des Spiels ist zu diesem Zeitpunkt nicht viel mehr bekannt, als dass es Kratos diesmal in den hohen Norden verschlägt, wo er sich mit allerlei Monstern aus der nordischen Mythologie herumschlagen muss. Dabei wird er von seinem Sohn begleitet. Zunächst sorgte dies für die Vermutung, dass God of War einen Koop-Modus erhalten würde, doch einen Multiplayer in jeglicher Form haben die Entwickler ausgeschlossen, um sich auf die Singleplayer-Kampagne zu konzentrieren.

Die PlayStation Experience findet dieses Jahr vom 3. bis zum 5. Dezember im kalifornischen Anaheim statt.

