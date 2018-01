Dank des Features in der aktuellen Ausgabe des Game Informer-Magazins hat sich Director Cory Barlog etliche neue Infos zu God of War entlocken lassen, über einen Release-Termin schweigen sich die Macher des kommenden PS4-Exklusivtitels aber nach wie vor aus.

Laut Chris Ashimine müssen wir allerdings nicht mehr allzu lange auf einen Erscheinungstermin von God of War warten. Wie Sonys Localization Producer für Japan und Asien in einem aktuellen Interview mit der Famitsu (via DualShockers) zu verstehen gibt, glaubt er, dass das konkrete Datum bald bekanntgegeben werde. Unklar ist allerdings, ob es sich hierbei um persönliche Spekulation des Producers oder um Insider-Wissen handelt.

Erscheint God of War am 22. März 2018?

Vor einigen Wochen tauchte sogar ein fester Termin für God of War im nordamerikanischen PSN auf. Laut des Eintrages erscheint God of War am 22. März 2018.

Hierbei handelt es sich aber nicht um eine offizielle Information. Sony hat den Eintrag nach kurzer Zeit wieder gelöscht. Was allerdings für das angegebene Release-Datum spricht: Das originale God of War von 2005 kam in Nordamerika ebenfalls am 22. März auf den Markt.