God of War - Video-Reihe erzählt Hintergründe zur nordischen Mythologie

Um auf das kommende God of War einzustimmen, veröffentlicht Sony auf YouTube monatlich die Video-Reihe "The Lost Pages of the Norse Myth". Darin erfahrt ihr Hintergründe zur Mythologie des Spiels, denn anders als in den Vorgängern legt ihr euch dieses mal nicht mit Zeus und Poseidon, sondern mit Thor und seinen Götter-Kollegen an.

Im neuesten Video erfahrt ihr mehr über eine Figur, die bereits im E3 Trailer zu sehen war: Thamur, der gigantische Maurer. Der Erzähler verrät euch im nett animierten Kurzfilm mehr über das tragische Schicksal des Mannes, der von Thor herausgefordert wurde. Die Moral der Geschichte zeigt zudem, wohin die Reise im neuen God of War, wenig überraschend, gehen wird.

God of War hat bisher keinen Release-Termin. Sony peilt aber eine Veröffentlichung Anfang 2018 an. Das Spiel erscheint exklusiv für die PS4.