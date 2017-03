Godzilla

Wie Variety berichtet, befindet sich Straight Outta Compton-Star O'Shea Jackson Jr. in Verhandlungen um einen Part im Godzilla-Sequel King of the Monsters. Sollte der Rapper und Schauspieler einen Part im Film bekommen, würde er zu einem schon jetzt namenhaften Cast hinzustoßen. Aktuell bestätigt sind Vera Farmiga (Conjuring-Reihe), Millie Bobby Brown (Stranger Things) und Kyle Chandler (Manchester by the Sea). Zudem soll, so berichtet Variety unter Berufung auf mehrere Quellen, Ken Watanabe (Inception) ins Godzilla-Universum zurückkehren - als einziger Darsteller des Blockbusters von 2014.

Godzilla im Test - Nostalgie ist keine Entschuldigung

Während den ersten Teil noch Gareth Edwards (Rogue One: A Star Wars Story) inszenierte, nimmt diesmal Michael Dougherty (Krampus) auf dem Regiestuhl Platz. Außerdem zeichnet Dougherty zusammen mit Krampus-Schreiber Zach Shields für das Drehbuch zu Godzilla 2: King of the Monsters verantwortlich.

Godzilla 2: King of the Monsters startet im März 2019 in den US-Kinos. Ein deutscher Starttermin steht noch nicht fest.

Was ist ... Godzilla? - Wir plätten Tokio als Riesenechse