God of War - Aquaman-Schauspieler Jason Momoa würde gern Kratos spielen

God of War kommt bald als neuer Serien-Ableger auf die PS4 zurück. Die Chancen, dass das Franchise irgendwann einmal verfilmt wird, stehen also nicht unbedingt schlecht. Sollte sich Sony tatsächlich irgendwann dazu durchringen, müsste der Konzern jedenfalls nicht mehr langwierig nach einem geeigneten Schauspieler suchen: Jason Momoa würde es machen – womit wir voll und ganz einverstanden wären.

Mehr: God of War (4) - PS4-Actionspiel angekündigt, 10 Minuten Gameplay

Passen würde es wie die Faust aufs Auge und Jason Momoa kennt sich mit derartigen Rollen bereits bestens aus. Immerhin hat er in Game of Thrones eindrucksvoll Khal Drogo verkörpert und auch schon Conan, den Barbaren gespielt. Aktuell macht Jason Momoa aber vor allem als Aquaman von sich reden: Als nächstes ist er in Justice League an der Seite von Superman und Wonder Woman im Kino zu sehen.

Mehr: God of War - Director erklärt, warum Kratos die Klingen der Athena gegen eine Axt eintauscht

Dass Jason Momoa gern Kratos in einer möglichen God of War-Verfilmung spielen würde, verrät er als Antwort auf eine entsprechende Fanfrage. Er würde es "lieben", in diese Rolle zu schlüpfen. Auch wenn sich der Schauspieler auf Anhieb nicht allzu genau mit dem Spiele-Franchise auszukennen scheint: Die perfekte Besetzung für Kratos steht.

Der Künstler Bosslogic hat sich exklusiv für die Seite Comicbook.com Gedanken gemacht, wie Momoa als wütender Spartaner aussehen könnte:

Wie fändet ihr die Besetzung? Habt ihr andere Vorschläge?