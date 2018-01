Gran Turismo Sport - Serienschöpfer Yamauchi spricht über die Zukunft des Rennspiels & mögliches GT7

Auf der aktuell laufenden Taipei Game Show hat sich Gran Turismo-Schöpfer Kazunori Yamauchi gegenüber Journalisten in einem Round Table-Interview zur Zukunft von Gran Turismo Sport und einem möglichen neuen Serienteil geäußert.

Yamauchi-san zufolge wird es zukünftig weitere Updates für Gran Turismo Sport geben, die dem Rennspiel immer wieder neue Strecken und Fahrzeuge hinzufügen sollen. Auch der GT League-Modus, der erst im Dezember über ein Update ins Spiel gekommen war, soll zukünftig mit neuen Rennen und Events erweitert werden. Außerdem gibt es Pläne, sowohl ältere, aus vorherigen Serienteilen bekannte, Fahrzeuge, als auch komplett neue ins Spiel einzubinden.

Multiplayer-Rennen in VR wird es dagegen nicht geben, dafür können sich die Fans Hoffnung machen, dass in einem zukünftigen Updates Time Trials ins Spiel kommen.

Auf die Frage, ob es weitere Anpassungselemente in GT Sport geben werde, antwortete Yamauchi, dass dieser Teil mit einer anderen Philosophie entwickelt worden wäre und das eher ein Feature für die nummerierten Teile der Serie (wie etwa Gran Turismo 6 oder ein mögliches Gran Turismo 7) sei. Dementsprechend sei die Chance groß, dass der nächste Serienteil so etwas bieten werde - genauso übrigens wie detailliertere Anpassungsmöglichkeiten der Fahrzeugeinstellungen.

Konkret auf ein neues Gran Turismo angesprochen sagte Yamauchi nur, dass er noch nichts Genaues sagen könne, aber stets in dem Moment, in dem er ein neues GT herausbringen würde, schon angefangen habe, das nächste Gran Turismo zu entwerfen. Gut möglich also, dass ein GT 7 - oder wie es auch immer heißen wird - schon seit geraumer Zeit in der Mache ist.

Gran Turismo Sport erschien im Oktober 2017 und wurde seitdem fleißig mit neuen Updates versorgt, erst in der letzten Woche veröffentlichte Entwickler Polyphony Patch 1.11.

