Gran Turismo Sport - PS4-Rennspiel kommt laut Game Director ohne Mikrotransaktionen

Das kommende PS4-Rennspiel Gran Turismo Sport wird keine Mikrotransaktionen haben. Das bestätigte Polyphony-CEO und Serienschöpfer Kazunori Yamauchi während einer Fragerunde der PlayStation Experience in Malaysia (via WCCFtech).

Yamauchi schloss Echtgeld-Käufe im Spiel aus und bestätigte darüber hinaus, dass es zukünftig Online-Updates sowie DLCs geben werde, die neue Strecken und Fahrzeuge enthalten.

Mehr: Die Fahrzeuge in Gran Turismo Sport sollen "unübertroffenen Detailgrad" haben

Mit der Absage an Mikrotransaktionen hat Polyphonys Game Director vielen Spielern eine große Sorge genommen. Noch in Gran Turismo 6 war es möglich gewesen, mit Echtgeld Ingame-Credits zu kaufen und sich so zum Beispiel schneller teurere Fahrzeuge leisten zu können.

Gran Turismo Sport erscheint am 17. Oktober 2017 exklusiv für die PS4.

Gran Turismo Sport - Screenshots ansehen