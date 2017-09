GTA 5 - Beeindruckende Mod soll Los Santos in London verwandeln

GTA 5 weise in seiner ursprünglichen Version in manchen Bereichen einige Mängel auf, sagt KieranMerrilees. Darum überarbeitet er das Spiel nach und nach in seiner Freizeit – und zwar, wenn alles gut läuft, vollständig: Seine Mod soll Los Santos nämlich kurzerhand in London verwandeln. Das mache das Spiel insgesamt einfach spaßiger. Die London-Mod gehört wohl zu den ambitioniertesten Projekten seiner Art: Kieran Merrilees steckt ganz offensichtlich unglaublich viel Arbeit, Zeit und Liebe hinein.

Das ursprüngliche GTA: London dient dem Modder und seinen Kollegen dabei nur bedingt als Inspiration. Er will nicht das London der 1960er Jahre nachbilden, sondern das der Gegenwart. So etwas dauert natürlich eine kleine Ewigkeit, aber die Arbeit schreitet offenbar trotzdem gut voran. Bisher gibt es schon den Flughafen Heathrow, das Wembley-Stadion, das St. Thomas-Krankenhaus, das Royal London-Krankenhaus sowie die Londoner Feuerwehr-Station, die Great Ormond Street und das Chelsea & Westminster-Krankenhaus.

Selbstverständlich soll noch sehr viel mehr dazukommen, wenn auch nicht zwingend alles abgeändert werden muss, wenn es nach Kieran geht:

"Jetzt arbeiten gerade drei von uns daran. Wir streben natürlich danach, die Realität abzubilden, aber wenn wir denken, dass etwas bereits richtig aussieht und immer noch wie London wirkt, dann ist das okay für uns."

Die Mod steht in ihrer frühen, unfertigen Version bereits zum Download bereit und soll stetig mit Updates versorgt werden. Da es sich dabei um ein Hobby-Projekt handelt und so viele Daten bearbeitet werden müssen, können die Macher keine Angaben dazu machen, wann sie fertig sein werden.

Wie gefällt euch das Vorhaben?

