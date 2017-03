GTA 5 - Die wahre Geschichte hinter der Geisterfrau vom Mount Gordo

Am besten lässt sich Jolene Cranley-Evans durch das Visier eines Scharfschützengewehrs erkennen.

San Andreas ist ein wundersamer Ort voller bizarrer Mysterien, die noch Jahre nach dem Release von GTA 5 durchs Netz gereicht werden. Eines dieser Mysterien dreht sich um die Geisterfrau vom Mount Gordo und hat seine Ursprünge in einem fürchterlichen Ereignis aus der realen Welt, das seit fast 100 Jahren Generationen von Menschen die Nackenhaare aufstellt.

Jolene Cranley-Evans, die Geisterfrau von Mount Gordo

Anders als das UFO vom Mount Chiliad ist Jolene Cranley-Evans, die durchlässige Dame in Weiß, recht leicht zu finden. Wenn ihr die paranormale Begegnung unbedingt provozieren wollt, dann steigt auf den Mount Gordo und haltet Ausschau nach einem großen, flachen Stein in der Nähe der Spitze. Hier seht ihr das Wort "Jock" mit Blut geschrieben - ein Hinweis auf den Politiker, Schauspieler und Mörder John "Jock" Cranley, der seine Frau Jolene während eines Spaziergangs im Jahr 1978 von der Klippe stieß.

Zwischen 23 Uhr und Mitternacht thront der rastlose Geist über dem Stein mit der Inschrift und zeigt euch seine hässliche Fratze. Bewegungslos schwebt Jolene über dem felsigen Untergrund, murmelt unverständlich und stößt entsetzliche Schreie aus, die wie Wellen von der Bergspitze hinabstürzen. Kommt ihr ihr zu nahe, verschwindet sie wieder.

Das tragische Schicksal von Jolene Cranley-Evans wurzelt in einem realen Ereignis, das seine eigene Geistergeschichte hervorbrachte. Am 25. April 1925 fanden zwei Wanderer auf einer verlassenen Straße auf dem Mount Gordon in Pennsylvania die zum Teil unkenntlich verbrannte Leiche einer jungen Frau, die brutal ermordet wurde. Wer das Mädchen war, konnte bis heute nicht identifiziert werden. Ebensowenig die Person, die für die schreckliche Tat verantwortlich ist.

Leute erzählen sich seit jeher, dass der in Weiß gekleidete Geist der jungen Frau in der Gegend herumspukt, in der die Leiche gefunden wurde. Manche schildern, dass sich die Scheinwerfer ihres Autos verdunkelten, während sie durch das Gebiet fuhren. Andere berichten gar davon, dass sich der Motor ihres Wagens abschaltete und der Geist durch die Fensterscheibe schaute, um nach ihrem Mörder zu suchen. Und wiederum andere schieben einem Witzbold die Schuld in die Schuhe, der Touristen und Geisterjäger mit Bettlaken und Schaufensterpuppen ausgetrickst haben soll.

