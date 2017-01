GTA 5 - Neue Mod soll Liberty City zurückbringen

Noch immer warten wir vergeblich auf einen Singleplayer-DLC für GTA 5, stattdessen veröffentlicht Rockstar laufend neue Erweiterungen für GTA Online wie den neuen Modus Vehicle Vendetta. Doch das Mod-Team OpenIV will jetzt endlich Abhilfe schaffen. Mit ihrer neusten Mod sollen wir Liberty City, die Metropole aus GTA 4, in ihrer ganzen Pracht auch in GTA 5 erkunden können.

Die Großstadt ersetzt dabei kein Gebiet aus Los Santos sondern soll vor der Küste des bekannten Gebiets zu finden sein. In einem ersten Teaser-Trailer sehen wir den Flug vom Sandy Shores Airfield nach Liberty City.

GTA 4 ist Pflicht

Um die riesige Stadt ohne großen Arbeitsaufwand möglichst detailliert abzubilden und um Ärger mit Rockstar Games aus dem Weg zu gehen - bauen die Modder die Stadt nicht selbst nach, sondern konvertieren sie aus den originalen Spieldateien von GTA 4.

Das bedeutet auch, dass zur Installation der Mod zwingend sowohl GTA 5 als auch GTA 4 oder die allein lauffähige Erweiterung Episodes from Liberty City auf dem eigenen PC installiert sein müssen.

Die eigentliche Mod soll dann aus einem Konvertierungs-Tool bestehen, das die alten Spieldateien ausliest und in eine Installationsdatei für einen neuen Singleplayer-DLC verwandelt. Dieser Vorgang wird voraussichtlich viel Festplattenspeicher und Zeit in Anspruch nehmen.

Der Teaser-Trailer zeigt Liberty City im Nebel vor der Küste von Los Santos. Es dauert wohl nicht mehr lang, bis wir die Großstadt in GTA 5 erforschen können.

Einen konkreten Releasetermin gibt das OpenIV-Team derzeit nicht an, auf der eigenen Website sprechen die Modder jedoch davon, bereits seit dem Release von GTA 5 an diesem Projekt zu arbeiten und die Mod nun schnellstmöglich zum Download verfügbar machen zu wollen.

Im Multiplayer-Modus von GTA 5 werden wir Liberty City nicht erkunden können, da Rockstar jegliche Mods für GTA Online verbietet. Mods auf der PS4 und Xbox One sind stattdessen nach wie vor nicht möglich, weder für den Singleplayer-Modus von GTA 5 noch für GTA Online. Schade eigentlich, denn Liberty City, zwischen dessen Häuserschluchten wir uns in GTA 4 stürzen, gehört wegen des düsteren Tons zu den interessantesten Städten der GTA-Reihe.

