GTA 5 - Rockstars Blockbuster ist das am meisten verkaufte Spiel in den USA seit 1995

Kein anderes Spiel hat sich in den letzten 22 Jahren so gut in den USA verkauft wie GTA 5. Diese Vermutung vieler bestätigte NPD Group-Analyst Mat Piscatella in einem mittlerweile gelöschten Tweet (via GamesIndustry). Somit darf sich der Blockbuster aus dem Hause Rockstar damit brüsten, das am besten verkaufte Spiel seit Gründung der Marktforschungsagentur im Jahr 1995 zu sein. Gegenüber GamesBeat erklärte der Analyst, dass das Actionspiel keinen anderen Titel überholt hätte, sondern er lediglich einen interessanten Fakt geteilt hätte.

Eine große Überraschung dürfte diese Ankündigung für niemandendarstellen, immerhin darf GTA 5 auf über 80 Millionen verkaufte Exemplare weltweit auf PS3, PS4, PC, Xbox 360 und Xbox One zurückblicken. Der Online-Modus GTA Online wird regelmäßig mit neuen Inhalten unterstützt, was nicht nur Jahre nach dem ursprünglichen Release noch immer vielen Spielern als Kaufgrund dient, sondern gleichzeitig auch signifikant in Rockstars Umsätze einfließt. Und das obwohl der Publisher das Spiel als "unter-monetarisiert" empfindet.

Das nächste Spiel des Entwicklers ist Red Dead Redemption 2, das erst kürzlich verschoben wurde und nun frühestens im April 2018 erscheinen wird. Ob der Western es schaffen wird, GTA 5 vom Thron zu stoßen, bleibt daher erstmal abzuwarten.