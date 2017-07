Gestern schürte ein angeblicher Lebenslauf-Eintrag eines Stuntmans die Hoffnung, dass Rockstar Games neben Red Dead Redemption 2 bereits an GTA 6 arbeitet. Wie sich jetzt aber herausstellt, ist der Eintrag leider eine Ente.

Tim Neff, der Stuntman, um den sich das gestrige Gerücht rankte, hat sich gegenüber PC GamesN zu Wort gemeldet und dementiert, als Motion Capture-Darsteller am GTA 5-Nachfolger beteiligt zu sein:

"Das ist gar nicht meine Seite, mein Account oder mein Lebenslauf. Ich kenne die Website nicht einmal. Ich habe vor langer Zeit an GTA 5 gearbeitet und seitdem nichts mehr gemacht. Sorry für die Verwirrung. Sieht so aus, als sei ich online ziemlich getrollt worden."