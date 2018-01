GTA Online - Neuer Sportwagen Ubermacht Revolter hat Machinenpistolen & einen gewaltigen Haken

GTA Online erhält in dieser Woche abermals ein neues Update, das neben Rabatten auf Mk-II-Aufrüstungen und doppelten GTA$ sowie RP ein neues Auto mit sich bringt. Der Ubermacht Revolter ist zweifellos eine stylische Luxuskarre, die allerdings einen stolzen Preis hat: 1,6 Millionen GTA-Dollar müssen Spieler für den Wagen berappen (via VG 247).

Der Ubermacht Revolter kann zudem mit optionalen Maschinengewehren ausgestattet werden, was den Preis des Wagen nochmals in die Höhe schraubt – und wie GTA Online-Spieler und Autoexperte Broughy1322 behauptet, sei der neue Wagen seinen teuren Preis überhaupt nicht wert.

Super expensive sports car because it has guns. Not fast at all. DON’T BUY. Official testing won’t happen for a few days because of house move, but it’s slow. https://t.co/jng3XWKZwb