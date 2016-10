GTA Online - Große Geburtstagsfeier mit Geld-Geschenken & Halloween-Spielmodus

Nach dem Bikers-DLC geht es gleich weiter mit neuen GTA Online-Inhalten.

Es ist kaum zu glauben, aber GTA 5 ist mittlerweile über 3 Jahre alt und auch GTA Online, das einige Wochen später an den Start ging, feiert nun sein Jubiläum. Die Entwickler von Rockstar feiern diesen besonderen Anlass mit 250.000 GTA-Dollar, die sie an jeden Spieler verschenken, der sich zwischen heute und dem 31. Oktober bei GTA Online einloggt. Überwiesen wird die Ingame-Belohnung dann am 4. November.

Darüber hinaus startet in GTA Online ein kleiner Schlussverkauf der beliebtesten Items der bisherigen Erweiterungen. Ihr könnt derzeit also bis zu 30% auf Waffen, Fahrzeuge und Kleidung sparen. Die Aktion läuft noch bis zum 7. November.

Das Halloween-Motorrad LCC Sanctus

Und da sich das Jubiläum von GTA Online mit Halloween überschneidet, bekommen wir auch hier neue Inhalte geboten. Das neue LCC Sanctus-Motorrad kommt stilecht mit Schädel-Deko daher und ist ab dem 28. Oktober verfügbar. Der neue Spielmodus Lost vs. Damned lässt und als Angels und Devils gegeneinander antreten, während der Tag-Nacht-Rhythmus auf eine Minute verkürzt wird. So erhalten die Teams abwechselnd Vorteile.

