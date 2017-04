Gesetzlosigkeit kennt keine Grenzen

Spieler auf gtaforums.com warnen gerade vor einem neuen Exploit in GTA Online, der es Hackern auf der PS3, Xbox 360 und dem PC unter anderem erlaubt, Millionen von GTA-Dollar von anderen Spielern zu stehlen. Wir sollen lieber offline bleiben und darauf warten, bis das Problem behoben ist, rät GTA Online-Spieler Schroebedroeber.

GTA 5 - Das Action-Spiel braucht endlich einen Story-DLC

In weiteren Foren-Posts, Tweets und Videos berichten Fans, dass Hacker nicht nur herausgefunden haben, wie sie andere Spieler um riesige Geldsummen erleichtern können, sondern auch, wie sie ihnen unerlaubt RP zukommen lassen können. Exploits in GTA Online sind nicht neu. Bisher konnten Schummler aber nur Geld aus dem Spiel selbst kitzeln, oder Objekte und Fahrzeuge spawnen lassen.

Nun nimmt das Cheaten aber besonders fiese Züge an: Noch schlimmer als die Tatsache, dass Spieler mit einem Ruck ihr hart erwirtschaftetes Geld verlieren können, ist das Risiko, dass Unschuldige nach einem plötzlichen Rangaufstieg von Rockstar gebannt werden könnten.

GTA Online PC Situation

Cheaters can change your Rank, steal your cash.https://t.co/3Ki7CltNEu pic.twitter.com/hvTZE9fkzb — Fun 2 (@TezFunz2) April 10, 2017

Tustin, der am Mod-Menu für die PS3-Fassung von GTA 5 mitarbeitete, berichtete den Kollegen von Kotaku, dass der Exploit deswegen so besorgniserregend sei, weil er ganz einfach auf ein anderes Mod-Menu übertragen werden kann. Die Gefahr sei also hoch, dass er auch auf die PS4 und Xbox One huschen könnte. Kotaku zufolge scheint der Exploit jedoch noch nicht sehr verbreitet zu sein. Das untere Video von Jack k zeigt uns den Exploit in einem Video:

Rockstar indes weiß, dass der Exploit existiert und hat mittlerweile eine Support-Seite eingerichtet. Darin heißt es, dass die Macher gerade an einer Lösung arbeiten. Die Support-Seite solle uns auf dem Laufenden halten.