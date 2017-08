Für GTA Online ist ein neues Update namens Smuggler's Run erschienen. Neben einem Fokus auf Flugzeug-Missionen ist dieses Mal vor allem ein neuer Spielmodus interessant, der frappierend an den aktuellen Multiplayer-Hit Playerunknown's Battlegrounds erinnert. Dieser hört auf den Namen Motor Wars und weist zahlreiche Gemeinsamkeiten mit dem offensichtlichen Vorbild auf.

In "Motor Wars" treten maximal vier Teams gegeneinander an, die zu Beginn des Matches von oben mit Fallschirmen einfliegen. Anschließend wollen in einem immer weiter schrumpfenden Spielfeld Waffen, Granaten und Fahrzeuge gefunden werden. Abgesehen davon wird dem Spieler noch ein Schmugglerring mit Flugzeugen zu Verfügung gestellt.

Dieser wird von euch und Ron, einem alten Bekannten, geführt. Es liegt an euch, mit neun neuen Flugzeugen und in neuen Missionen Güter und Drogenpakete abzuwerfen. Ebenfalls abwerfen könnt ihr neuerdings Bomben. Somit könnt ihr auch Feinde mit einem Hagel höllischer Feuerkraft ausräuchern. Das Update ist bereits zum Download verfügbar.

Werdet ihr "Motor Wars" eine Chance geben?