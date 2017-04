GTA Online - Update bringt Grotti Turismo Classic, Premiumrennen & Luxus-Rabatte

GTA 5 Online Grotti

Kommt mit dem neusten GTA Online-Update in den Genuss des Grotti Turismo Classic, der laut Entwicklern "unverfälscht, ursprünglich und eine Erinnerung an einfachere Zeiten" ist. Das neuste Modell besticht durch seine Einfachheit, die zwischen all den hypermodernen Fahrzeugen einen deutlichen Unterschied macht. Ab sofort ist der Grotti Turismo bei Legendary Motorsport erhältlich.

Noch bis zum 10.04. habt ihr die Möglichkeit beim Premiumrennen "Hummelflug" für den Rocket Voltic teilzunehmen und euch dreifache EP zu sichern, solltet ihr euch einen Platz auf dem Siegertreppchen ergattern. Zusätzlich warten satte GTA Dollar-Gewinne auf euch.

Das Rennen könnt ihr euch unter dem Namen "Schneller Job" wahlweise auf euer Ingame-Smartphone laden, oder mit den gelben Starter am Legion Square bestreiten. Leben wie die Reichen könnt ihr in GTA Online mit den zahlreichen Luxusartikeln, die heute im Angebot sind. Nutzt noch schnell die 25% Erlass auf:

Executive-Büros und Firmengaragen

Fahrzeuge: Dewbauchee Massacro, Pegassi Tempesta

Fahrzeug-Upgrades und -Modifikationen: Getriebe, Fahrzeugpanzerung und Bremsen

Handfeuerwaffen

Im Laufe der Woche wird es weitere Angebote für GTA Online geben, weshalb ihr den Rockstar Games Social Club unbedingt im Auge behalten solltet.