GTA Online - Verschwörungstheoretiker glauben, dass uns aggressive NPCs umbringen wollen

Wenn es in GTA Online kracht, sind oft die NPCs schuld.

In GTA Online regiert das Chaos und das war eigentlich schon immer so. Doch obwohl es hier seit Jahren drunter und drüber geht, melden sich aktuell immer mehr Spieler zu Wort, die felsenfest behaupten, dass die NPCs in GTA Online jede Vernunft über Bord geworfen haben, seit Monaten immer aggressiver werden und ihnen nach dem Leben trachten.

Die Anfänge dieser Verschwörungstheorie sind teilweise schon fast ein Jahr alt. Auf Reddit wurden Threads eröffnet, in denen Spieler sich über seltsam aggressive Fahrer wundern, die ständig unvermittelt vor ihnen auftauchen oder sogar direkt in die Fahrbahn lenken.

Die daraus resultierenden Unfälle wirken provoziert, als würden die NPCs aktiv versuchen, unsere Autos zu demolieren oder uns sogar umzubringen. Mit dem Import/Export-DLC gewann diese Diskussion dann noch einmal an Fahrt, schließlich verlieren die Autos, die wir stehlen und abliefern sollen an Wert, wenn sie beschädigt werden.

Jeder Unfall hat also negative Auswirkungen auf die Spieler und die ohnehin schon teuren Ingame-Items werden noch unerschwinglicher. Natürlich dauert es da nicht lange, bis die ersten Spieler die Verschwörungstheorie aufstellten, dass die Entwickler von Rockstar Games das NPC-Verhalten angepasst haben, um mehr Shark Cards (GTA-Dollar für Echtgeld) verkaufen zu können.

Die Kollegen von Kotaku haben jedoch bei bekannten GTA Online-Dataminern nachgefragt, ob es dahingehend Anpassungen gegeben habe. Hinweise darauf konnten aber nicht gefunden werden. Weder in den Patch Notes, noch in anderen Spieldateien, die sich einsehen lassen, gibt es Beweise für diese Theorie.

Vielleicht bilden sich manche Spieler das ja alles nur ein oder vielleicht sind die furchtbaren NPC-Fahrer nur die Ergebnisse von diversen Bug-Fixes, die versehentlich auch auf das Verhalten der NPCs eingewirkt haben. Oder aber wir glauben der Fan-Theorie, dass wir selbst schuld an dieser Misere sind, weil wir derart viel Drogen in GTA Online verkauft haben, dass die Bürger von Los Santos nicht mehr zurechnungsfähig sind und planlos über die Straßen düsen.

Sind euch diese Geisterfahrer auch schon untergekommen?