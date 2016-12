GTA Online - Versteckte Autos im Import/Export-DLC gefunden

Der kostenlose DLC "Import/Export" brachte bereits neue Autos für GTA 5 Online. Aber es waren wohl noch nicht alle.

Vor ein paar Tagen hat Rockstar Games mit "Import/Export" das neue kostenlose Update für GTA Online veröffentlicht. Dieses führt neben den Autodiebstahl-Missionen auch eine ganze Menge neuer Autos ein.

Aufmerksame GTA Online-Spieler sind in den Dateien des Patches nun jedoch auf sieben weitere Autos und zwei neue Motorräder gestoßen, die voraussichtlich in den kommenden Wochen nach und nach im Spiel freigeschaltet werden. Das zeigt ein Twitter-Posting des Spielers FoxySnaps, in dem er alle geheimen Autos samt ihrer Kaufpreise auflistet.

Das wäre nicht verwunderlich, schließlich war schon vor dem Update-Release eine deutlich längere Autoliste geleakt.

Alle neuen geleakten Autos und Preise:

ITALIGTB - 1.189.000 $

- 1.189.000 $ ITALIGTB CUSTOM - 1.684.000 $

- 1.684.000 $ SPECTER - 599.000 $

- 599.000 $ SPECTER CUSTOM - 851.000 $

- 851.000 $ FCR - 135.000 $

- 135.000 $ FCR CUSTOM - 331.000 $

- 331.000 $ NERO - 1.440.000 $

- 1.440.000 $ NERO CUSTOM - 2.045.000 $

- 2.045.000 $ COMET RETRO - 745.000 $

Wann und in welcher Reihenfolge die neuen Fahrzeuge freigeschaltet werden sollen, ist derzeit noch unbekannt. Wie damals bei dem superschnellen Pfister 811 rechnen wir jedoch mit einer baldigen Ankündigung.

