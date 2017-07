GTA Online - Neuer Modus Dawn Raid & exklusiver Sportwagen verfügbar

Am 4. Juli wird in den USA der Unabhängigkeitstag gefeiert. Natürlich lässt sich auch das in den fiktiven USA spielende GTA Online zu diesem Anlass nicht lumpen und präsentiert Spielern eine Reihe von Ergänzungen im neuesten Update. Neben einigen patriotischen Designs im klassischen "Stars and Stripes"-Look gibt es auch einen futuristischen neuen Supersportwagen und einen brandneuen Spielmodus zu entdecken.

Den neuen Sportwagen "Vagner" seht ihr oben. Er ist das neueste Experiment direkt aus den Entwicklungslabors von Dewbauchee und ist nur auf eine Sache – auf eine einzige Sache – ausgelegt: Geschwindigkeit. Der "Supersportwagen von morgen" steht exklusiv bei Legendary Motorsport zur Verfügung.

Neuer Modus: Dawn Raid

Der neue Adversary Mode nennt sich Dawn Raid und wirft Spieler mitten in der Nacht mit Wärmebild- und Nachtsichtgeräten ausgerüstet per Fallschirm ab. Mit dem eigenen Team gilt es, eine Kiste ausfindig zu machen, in der sich der "steuerfreie" Gewinn befindet.

Zwei Teams mit bis zu sechs Spielern springen mit dem Fallschirm in eine Kampfzone und suchen nach einem Transmitter, der in einem Paket versteckt ist. Eure Aufgabe ist es, das Paket zu finden und es in den Evakuierungsbereich zu bringen. Bis an die Zähne bewaffnet und mit Nachtsicht- und Wärmebildgeräten ausgestattet, müsst ihr das richtige Paket mithilfe der Trackify-App lokalisieren. Aber Vorsicht: Wenn ihr Trackify nutzt, seid ihr nicht gegen gegnerischem Beschuss geschützt. Stellt eure Multitasking-Fähigkeiten in Dawn Raid auf die Probe und holt euch in diesem neuen Gegner-Modus bis zum 10. Juli doppelte GTA$ & RP.

Die Western Sovereign und der Liberator Monstertruck sind ebenfalls noch bis zum 10. Juli 2017 neu aufgelegt und bis zu 25 Prozent günstiger. Wer sich außerdem noch bis zum 10. Juli 2017 ins Spiel einloggt, erhält zwei Ingame-Varianten des "Rockstar Noise Tees" gratis.

Natürlich dürfen auch Rabatte bei Docktease anlässlich der Feierlichkeiten nicht fehlen: Unter anderem gibt es dicke Rabatte auf alle drei Galaxy-Superyacht-Modelle und Yacht-Modifikationen:

The Pisces: 25 % Rabatt

The Orion: 30 % Rabatt

The Aquarius: 35 % Rabatt

Yacht-Modifikationen: 50 % Rabatt

Alle Wasserfahrzeuge bei Docktease: 25 % Rabatt

Cunning-Stunts-Bekleidung & -Tattoos: 25 % Rabatt

Termine für Premium- & Zeitrennen

Vom 30. Juni bis 3. Juli

Premiumrennen - "Drehwurm" (für Supersportwagen)

Zeitrennen - "Fort Zancudo"

Vom 4. Juli bis 10. Juli:

Premium-Spezialrennen - "Atmosphäre" (für Rocket Voltic)

Zeitrennen - "Flutkanal"

Premium-Rennen startet ihr über die App "Schneller Job" auf dem Ingame-Smartphone oder den gelben Auslöser am Legion Square. Die drei Erstplatzierten erhalten jeweils GTA-Dollar-Auszahlungen und alle Teilnehmer werden mit dreifachen RP belohnt. Um an Zeitrennen teilzunehmen, setzt ihr einfach einen Wegpunkt auf die Markierung auf der Karte und steigt über den lilafarbenen Auslöser ein.