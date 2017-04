Guardians of the Galaxy 3 - Bestätigt: James Gunn dreht auch das dritte Marvel-Abenteuer

Guardians of the Galaxy 2 - Super-Bowl-Trailer: Baby Groot und viele neue Helden

Marvel kündigte bereits vor dem Kinostart von Guardians of the Galaxy Vol. 2 mit Guardians of the Galaxy Vol. 3 eine weitere Fortsetzung an. Auch Regisseur James Gunn äußerte sich damals zum dritten Teil, wollte sich aber noch nicht festlegen, ob er erneut die Regie übernehmen wird.

Jetzt folgt die offizielle Ankündigung via Facebook: James Gunn wird tatsächlich auch den dritten Teil der Filmreihe in Szene setzen. Darüber hinaus liefert er auch das Drehbuch zum neuen Weltraumabenteuer rund um Star-Lord und sein Team, wie schon bei den beiden Vorgängerfilmen auch. Details über die Handlung werden aber noch nicht verraten.

Guardians of the Galaxy 2 - Finaler Trailer mit Star-Lord, Drax und Baby-Groot

Guardians of the Galaxy 2 und Telltale Series

Zunächst geht es am 27. April mit Guardians of the Galaxy Vol. 2 im Kino weiter, gefolgt von einem Auftritt der Weltraum-Helden in Avengers: Infinity War an der Seite von Iron Man & Co. Im Bereich Spiele kommt heute Guardians of the Galaxy: The Telltale Series mit der ersten Episode für den PC, die Xbox One und PS4 raus.

Guardians of the Galaxy: The Telltale Series - Gameplay-Trailer mit Release-Termin