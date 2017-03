Gwent - PS4-Beta zum The Witcher-Kartenspiel startet diesen Freitag

Gwent hat sowohl einen Multiplayer- als auch Singleplayer-Modus.

Während die Closed Beta zum The Witcher-Kartenspiel Gwent bereits seit einiger Zeit auf PC und Xbox One läuft, dürfen nun auch PS4-Spieler den Titel im Rahmen einer Technik-Beta an diesem Wochenende austesten. Die PS4-Beta zu Gwent: The Witcher Card Game startet am Freitag, den 31. März 2017 um 19:00 Uhr und endet am Montag, den 3. April 2017 um 8:00 Uhr.

Wenn ihr das Kartenspiel auf der PS4 testen wollt, dann müsst ihr euch die Gwent-Beta lediglich aus dem PlayStation Store herunterladen. Eine Registrierung oder eine PS Plus-Mitgliedschaft sind dafür nicht nötig. Weitere Infos zum PS4-Betatest für Gwent erhaltet ihr im FAQ auf der offiziellen Website des Titels. Die Beta gibt uns unter anderem die Möglichkeit, eigene Decks zu erstellen und das Tutorial sowie freie Spiele zu spielen.

GWENT: The Witcher Card Game - Trailer stellt neue Kartenfraktion Nilfgaard vor

Werdet ihr die Gwent-Beta auf der PS4 spielen?