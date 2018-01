Nachdem Harry Potter: Hogwarts Mystery vor Kurzem den ersten Trailer spendiert bekommen hat, veröffentlicht der Google PlayStore jetzt eine detaillierte Beschreibung zum kommenden Mobile-Spiel, die uns nähere Infos zum Gameplay gibt.

Die Beschreibung zu Harry Potter: Hogwarts Mystery verspricht ein individuelles Abenteuer in der magischen Welt von J. K. Rowling:

"DU wurdest auserwählt, um die Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei zu besuchen! Beginne dein Abenteuer in diesem neuen RPG, das in der Zauberer-Welt spielt, Jahre, bevor Harry Potter seinen Brief aus Hogwarts erhalten hat. Erkunde bisher unbekannte Räume des Hogwarts-Schlosses und untersuche antike Mysterien. "