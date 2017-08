Hellblade: Senua’s Sacrifice - Entwickler arbeiten bereits am ersten Patch

Diese Woche ist das Action-Adventure Hellblade: Senua's Sacrifice erschienen, das uns im Test ausgesprochen gut gefallen hat - trotz hin und wieder auftretenden technischen Patzern. Glücklicherweise hat auch das Entwicklerteam von Ninja Theory diese Klagen einiger Spieler gehört und arbeitet mittlerweile an einem ersten Patch, der sich um die Bugs kümmern soll.

Thanks for the incredible feedback on #Hellblade. As a heads up, we're working on a bug fixing patch which we plan to have with you soon.