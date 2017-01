Hideaki Itsuno - Director von Devil May Cry & Dragon's Dogma stellt 2017 neues Spiel vor

Das neue Spiel des DmC-Directors soll 2017 vorgestellt werden.

Hideaki Itsuno, seines Zeichens Entwickler bei Capcom und Game Director unter anderem von Devil May Cry 2, Devil May Cry 3 und Dragon's Dogma verkündete gestern auf Twitter eine frohe Botschaft an alle Fans: Noch 2017 möchte er sein neues Spiel ankündigen.

Bislang gibt es jedoch noch keine weiteren Informationen dazu. Es bleibt daher fraglich, ob der neue Titel in Verbindung zu den oben genannten Serien steht. Itsuno-san blickt in seiner langen Entwicklerkarriere auf zahlreiche Titel zurück, so fungierte er auch bei den Kampfspielklassikern Power Stone und Power Stone 2 als Director. Auch Rival Schools sowie der Nachfolger Project Justice sind ihm zu verdanken. Sollte es mehr Informationen geben, erfahrt ihr es bei uns.

Happy New Year! I exert myself in order to announce a new game this year. Thank you. — Hideaki Itsuno (@tomqe) December 31, 2016

Welches Spiel wünscht ihr euch von Itsuno?