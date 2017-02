Hideo Kojima - Death Stranding war die Idee mit den besten Chancen auf dem Markt

Worum es in Death Stranding gehen wird, wissen wir noch immer nicht.

Hideo Kojima hat in einem Interview mit Glixel (via VG247) über sein neues Projekt Death Stranding gesprochen. Details zum Spiel verrät er zwar nicht, dafür aber ein wenig zur Entstehung des Projekts. Interessant: Von allen Ideen, die Hideo Kojima für sein neues Spiel gehabt habe, würde Death Stranding letztendlich das größte Potenzial haben, um auf dem Markt zu bestehen.

"Nachdem ich meinen früheren Arbeitgeber verlassen und eine neue Firma gegründet hatte, war natürlich die erste Frage, was wir denn für ein Spiel machen sollten. Mir schwebte vieles vor. Letztendlich entschieden wir uns aber für ein Spiel, das sich in erster Linie am besten für den Markt eignet und zweitens in uns den größten Enthusiasmus hervorruft. Dieses Spiel war Death Stranding."

Kaum vorstellbar, was sich neben Föten im Glas und Tentakelpanzern noch so in Kojimas Kopf tummelt.

Bisher ist recht wenig über Kojimas neues Projekt bekannt. Was wir bereits wissen ist, dass neben The Walking Dead-Liebling Norman Reedus der Schauspieler Mads Mikkelsen und der Regisseur Guillermo del Toro als Figuren in Death Stranding auftreten werden. Zudem soll uns das Spiel in eine Open World schicken, in der wir es mit Stöcken, Seilen und … naja jeder Menge verrücktes Zeug zu tun bekommen. Online-Features soll es ebenfalls geben.

Einen Release-Termin hat Death Stranding bisher noch nicht.

