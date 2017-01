Highlights 2017 - 10 3DS- & PS Vita-Titel, die ihr 2017 auf keinen Fall verpassen dürft

Danganronpa V3 ist eines der PS Vita-Highlights des Jahres.

Beglückte uns Nintendo 2016 noch mit Spielen wie Bravely Second: End Layer, Fire Emblem: Fates, Yo-Kai Watch oder Pokémon Sonne/Mond, sieht es bei den 3DS-Titeln in diesem Jahr zunächst recht mau aus. Doch während der japanische Entwickler und Publisher trotz des nahenden Releases der Hybrid-Konsole Nintendo Switch den 3DS immerhin noch mit Exklusivtiteln versorgt, müssen wir uns wohl damit abfinden, dass Sonys PS Vita langsam aber sicher in der Versenkung verschwindet. Trotz geringer Titelauswahl konnten wir schließlich zehn Handheld-Highlights für euch zusammentragen, die 2017 für PS Vita und Nintendo 3DS erscheinen.

Dragon Quest 8: Reise des verwunschenen Königs

Release: 20. Januar 2017

Genre: RPG

Entwickler: Level 5

Publisher: Square Enix

Plattform: 3DS

Dragon Quest 8

Nach Dragon Quest 7: Fragmente der Vergangenheit, das uns im vergangenen September auf dem 3DS noch einmal auf Zeitreise schickte, erwartet uns mit Dragon Quest 8: Reise des verwunschenen Königs ein weiteres Remake für den aktuellen Nintendo-Handheld.

Der achte Teil der Dragon Quest-Reihe erschien ursprünglich 2006 für die PS2 und schickt uns wie die Vorgänger auch auf ein Zeit verschlingendes JRPG-Abenteuer mit dem typischen Akira Toriyama-Charme. Dabei begleiten wir den namenlosen Helden und seine Begleiter, die den sinistren Hofnarren Dhoulmagus stellen und letztendlich das Königreich Trodain von einem Fluch befreien müssen.

Falls ihr wissen wollt, wie sich Dragon Quest 7 auf dem 3DS schlägt, dann liefert euch Mirco in seinem Test die Antwort.

Fate/Extella: The Umbral Star

Release: 20. Januar 2017

Genre: Action

Entwickler: Marvelous

Publisher: Marvelous

Plattform: PS Vita (und PS4)

Fate/Extella: The Umbral Star

Das Action-Spiel Fate/Extella: The Umbral Star entführt uns in die Welt des Dungeon Crawler-RPGs Fate/Extella und setzt nach den Story-Ereignissen des Holy Grail Wars an. Dabei erleben wir die Geschichte sogenannter Servants, überlebende Krieger des Holy Grail Wars, die sich gegen zahlreiche Feinde zur Wehr setzen müssen, darunter Charaktere aus der Visual Novel Fate/stay night.

Im Stil von Dynasty Warriors prügeln wir uns auf dem Schlachtfeld durch Gegnermassen und dürfen uns dabei insgesamt mit 16 spielbaren Servants austoben, die wir acht Klassen mit unterschiedlichen Kampfstilen - von Assassine bis Berserker - zuordnen können. So wie es aussieht, erwartet uns mit The Umbral Star ein rasanter, kurzweiliger Action-Trip.

Am 20. Januar 2017 soll der Titel für die PS4 und die PS Vita erscheinen.

Poochy & Yoshi's Woolly World

Release: 3. Februar 2017

Genre: Platformer

Entwickler: Good-Feel

Publisher: Nintendo

Plattform: 3DS

Poochy & Yoshi's Woolly World - Trailer zeigt neue Funktionen und Schnuffel-amiibo

Poochy & Yoshi's Woolly World ist der 3DS-Port des Platformers Yoshi's Woolly World, der 2015 für die Wii U erschien und uns in ein kunterbuntes Woll-Wunderland schickte. Die Handheld-Version übernimmt alle Level des Wii U-Spiels, lässt uns aber noch durch einige Bonus-Level hüpfen.

Auch Yoshis Hund Schnuffel (Poochi) bekommt mit dem Time Attack Mode eigene Level, bei denen wir Sprünge richtig timen müssen, um unsere wolligen Taschen mit Edelsteinen zu füllen. Ebenfalls mit an Bord sind Schnuffel-Welpen (Poochi-Pups), die uns mit ihrer Spürnase dabei helfen, Geheimnisse zu finden.

Harvest Moon: Skytree Village

Release: Frühjahr 2017

Genre: Farmsimulation

Entwickler: Natsume

Publisher: Rising Star Games

Plattform: 3DS

Harvest Moon: Skytree Village

Natsumes neuester Handheld-Ableger der Harvest Moon-Reihe jagt in Japan und Nordamerika bereits etliche Spieler mit Hacke und Samenbeutel auf den Acker. Im Frühjahr 2017 soll das Farming-Spiel dann auch zu uns kommen.

Wie in den zahlreichen Vorgängern der Reihe auch dürfen wir auch in Skytree Village frische Landluft schnuppern, Felder bewirtschaften, Tiere pflegen oder uns auf Partnersuche begeben. Anders als der Vorgänger Harvest Moon: Das verlorene Tal dürfen wir uns in Skytree Village neben unserer Farm wieder in einer Stadt mit Bewohnern und Shops austoben.

Mit der Indie-Überraschung Stardew Valley hat die traditionsreiche Harvest Moon-Reihe im letzten Jahr einen starken Konkurrenten bekommen, zumal die letzten Ableger von Entwickler Natsume, allen voran Harvest Moon: Seeds of Memories, nur wenig vom Spirit alter Teile wie Back to Nature oder Friends of Mineral Town einfangen. Wie sich Skytree Village letztendlich schlägt, bleibt daher erst einmal abzuwarten.

Zero Escape: The Nonary Games

Release: Frühjahr 2017

Genre: Adventure/ Visual Novel

Entwickler: Spike Chunsoft

Publisher: Spike Chunsoft

Plattform: PS Vita (und PS4)

Zero Escape: Virtue's Last Reward - Launch-Trailer zum Puzzle-Adventure

Bei Zero Escape: The Nonary Games handelt es sich um ein Bundle, das die Remaster-Versionen der Spike Chunsoft-Adventures Zero Escape: Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors aus dem Jahr 2009 und Zero Escape: Virtue's Last Reward aus dem Jahr 2012. Die neu aufgelegte Version von Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors soll neben HD-Grafik eine japanische und englische Tonspur bieten. Neue Features für Virtue's Last Reward sind hingegen nicht bekannt.

In den Adventures/Visual Novels verfolgen wir jeweils das Schicksal einer neunköpfigen Gruppe, die von einem sinisteren Individuum namens Zero entführt worden ist, und in einem Spiel um Leben und Tod um ihre Freiheit ringen muss. Das Gameplay teilt sich auf in eine Visual Novel-Sektion, die die Geschichte vorantreibt, sowie in eine Puzzle-Sektion, in der wir mit allerhand Rätsel konfrontiert werden, die mal knackig, mal lächerlich einfach sind.

Das Bundle soll im Frühjahr 2017 erscheinen.