Highlights 2017 - 7 Shooter, die ihr dieses Jahr nicht verpassen dürft

Mit Prey erwartet uns 2017 ein vielversprechender Shooter.

Das Jahr 2016 hielt für nahezu jeden Shooter-Fan etwas bereit: Wer gerne historische Schlachten schlägt, durfte etwa zwischen Battlefield 1 und Verdun wählen - je nachdem, ob eher eine actionreiche oder realistische Inszenierung im Vordergrund stehen sollte. Um Sci-Fi-Fans warben wiederum zum Ende des Jahres Titanfall 2 sowie Infinite Warfare. Und dann gab es ja unter anderem noch Overwatch, Doom oder die Destiny-Erweiterung Das Erwachen der Eisernen Lords.

Doch das heißt natürlich nicht, dass 2017 mit spannenden Projekten geizt. Welche Shooter zu den Highlights der kommenden Monate zählen könnten, erzählen wir euch hier.

Destiny 2

Plattformen: PS4, Xbox One und angeblich PC

Release: 2017

Entwickler: Bungie, offenbar in Zusammenarbeit mit verschiedenen Activision-Studios

Publisher: Activision

Modi: Vermutlich Single- und Multiplayer

Destiny 2 – Mögliches Concept Art

Schon vor rund einem Jahr kündigte Destiny-Entwickler Bungie ein "vollwertiges" Sequel für 2017 an, aber handfeste Details zum Spiel fehlen immer noch. Dafür gibt es bereits einige Gerüchte, die nicht nur aus zuverlässigen Quellen stammen, sondern zudem auch noch ganz schön vielversprechend klingen.

Ob nun Technik, Erzählweise, Gameplay oder gleich die Entwicklung selbst - die Zeichen stehen bei Destiny 2 auf Neuanfang. So ignoriert wohl nach Das Erwachen der Eisernen Lords auch der zweite Teil die Last-Gen-Konsolen, um nicht von deren technischen Eckdaten eingegrenzt zu werden. Passend dazu will Bungie die Spielgebiete angeblich vergrößern, gleichzeitig aber auch mit mehr und vor allem abwechslungsreicheren Inhalten füllen. Scheint also ganz so, als habe das Studio aus den Fehlern des ersten Teils gelernt.

Destiny 2 erscheint im Laufe des Jahres für PS4, Xbox One und vermutlich auch für PC.

Get Even

Plattformen: PS4, Xbox One und PC

Release: 2017

Entwickler: The Farm 51

Publisher: Bandai Namco

Modi: Singleplayer

Get Even - Erstes Gameplay im Gamescom-Trailer

Einen konkrete Release-Termin hat Get Even noch nicht, aber schon jetzt eine bewegte Entwicklungsgeschichte hinter sich. 2013 stellte sich uns der Shooter noch als ambitionierte Mischung aus Single- und Multiplayer-Erlebnis vor. Nur wurde es dann auch wieder recht schnell still um den Titel. Im vergangenen Jahr kündigte Publisher Bandai Namco Get Even schließlich neu an. Und obwohl vom ursprünglichen Spiel nicht mehr allzu viel übrig ist, hört sich das Projekt immer noch sehr spannend an.

In Get Even finden wir uns in der Rolle von Cole Black in einer alten, verlassenen psychiatrischen Klinik wieder. Der Mann erinnert sich nur noch an eines: Er hat versucht, eine Teenagerin zu retten, an deren Körper sich eine Bombe befand. Aber was wurde aus dem Mädchen? Und wie kam Cole in die Anstalt? Auf der Suche nach Antworten will uns Get Even an unserer Wahrnehmung und unserem Verständnis von Gerechtigkeit zweifeln lassen.

Ob Get Even diesen Ansprüchen gerecht wird, erfahren wir offenbar schon bald. Der Thriller soll im Frühjahr 2017 für PS4, Xbox One und PC erscheinen.

Call of Duty 2017

Plattformen: Vermutlich PS4, Xbox One und PC

Release: 2017

Entwickler: Sledgehammer Games

Publisher: Activision

Modi: wahrscheinlich Single- und Multiplayer

Call of Duty: Infinite Warfare - Der Serienableger aus dem vergangenen Jahr

Ein neues Jahr, ein neues Call of Duty. Und nachdem zuletzt Treyarch mit Black Ops 3 sowie Infinity Ward mit Infinite Warfare an der Reihe waren, übernimmt diesmal wieder Advanced Warfare-Entwickler Sledgehammer Games.

Eine offizielle Ankündigung zum Spiel steht zwar noch aus, dafür heizt ein Tweet von Studio Head Michael Condrey aber schon seit einigen Tagen die Vorfreude vieler Fans an. Seinen Weihnachts- und Neujahrsgruß versah er nämlich mit einer Variante der M1911 - eine Pistole, die US-Streitkräfte etwa im Zweiten Weltkrieg und dem Vietnamkrieg einsetzten. Wendet sich Call of Duty damit also von den Sci-Fi-Szenarien der vorherigen Teile ab?

Merry Christmas everyone, hope your day is joyous. Did you see our @SHGames card: https://t.co/c2DvVXW5ju? Now, can you unsee our runner-up? pic.twitter.com/v0cY4TfllD — Michael Condrey (@MichaelCondrey) December 25, 2016

facht ein früheres Projekt von Sledgehammer an. Vor einigen Jahren arbeiteten sie an einem Call of Duty-Ableger, der sich dem Vietnamkrieg widmen und die Reihe mit dem Gameplay von Uncharted kombinieren sollte. Gleichzeitig wollte das Studio jedoch auch Abschnitte inszenieren, deren Atmosphäre an Dead Space erinnert. Als Sledgehammer aber bei der Entwicklung von Modern Warfare 3 aushelfen mussten, stellten sie Fog of War ein. Wobei Condrey noch 2014 erklärte, dass man die Arbeiten vielleicht irgendwann einmal wieder aufnehmen würde.

Mehr:Call of Duty: Vietnam - Die mögliche Rückkehr darf nicht zum Rückschritt werden

Call of Duty 2017 dürfte im Herbst diesen Jahres für PS4, Xbox One und PC auf den Markt kommen.

Battlefront 2



Plattformen: Wahrscheinlich PS4, Xbox One und PC

Release: 2017

Entwickler: DICE in Kooperation mit Motive Studios

Publisher: Electronic Arts

Modi: Single- und Multiplayer

Star Wars: Battlefront - Trailer zur Ultimate Edition mit allen DLCs

Auch zu Battlefront 2 wissen wir noch nicht gerade viel. Allerdings bewies DICE schon bei den Updates und DLCs zu Battlefront, dass sie die Kritik am Vorgänger ernst nehmen. Das Studio erweitere den Shooter zum Beispiel um neue Maps und reichte sogar Weltraumschlachten nach.

Eine vollwertige Singleplayer-Kampagne fehlt jedoch immer noch. Dafür stehen die Chancen gut, dass sich der zweite Teil diesem Kritikpunkt animmt. Denn wie wir erst kürzlich erfuhren, kooperiert DICE mit den Motive Studios, um Solo-Spielern etwas bieten zu können, das an den Multiplayer heranreicht.

Star Wars: Battlefront soll im Herbst 2017 auf den Markt kommen - aller Voraussicht nach für PS4, Xbox One und PC.

Battalion 1944

Plattformen: PS4, Xbox One und PC

Release: 2017

Entwickler: Bulkhead Interactive

Publisher: Bulkhead Interactive

Modi: Multiplayer

Battalion 1944 - Trailer zum Weltkriegs-Shooter auf Basis der Unreal Engine 4

Wer nicht darauf warten will, ob Call of Duty 2017 zu den historischen Szenarien der ersten Teile zurückkehrt, sollte einen Blick auf Battalion 1944 werfen. Schließlich will Entwickler Bulkhead Interactive mit seinem Multiplayer-Spiel an Weltkriegs-Shooter der Marke Medal of Honor und Call of Duty 2 anknüpfen.

Mit dieser Idee wandte sich das Studio im Frühjahr 2016 an die Kickstarter-Community und konnte bereits nach kurzer Zeit Erfolge feiern. Ursprünglich bat das Team um gerade mal 100.000 Pfund, sammelte aber letztlich mehr als 300.000 Pfund, was unter anderem die Finanzierung zusätzlicher Maps sicherte.

Seitdem versorgt Bulkhead seine Fans mit recht regelmäßigen Updates. So äußerten sie sich erst vor wenigen Wochen zu den aktuellen Release-Plänen. Demnach soll Battalion 1944 im Mai in die Alpha gehen, die Beta-Testphase folge wiederum um Juli. Der Start der Early Access-Phase erfolge hingegen im August. Das betrifft aber vorerst nur die PC- beziehungsweise Steam-Fassung. Hinsichtlich der PS4- und Xbox One-Versionen von Battalion 1944 befinde sich Bulkhead aktuell in vertraulichen Gesprächen mit Sony und Microsoft. Details dazu wollen die Entwickler "zu gegebener Zeit" nachreichen. Bleiben wir gespannt.

Prey

Plattformen: PS4, Xbox One und PC

Release: 2017

Entwickler: Arkane Austin

Publisher: Bethesda

Modi: Singleplayer

Prey - Gameplay-Video: Erstmals 9 Minuten Kämpfe, Fähigkeiten & Crafting auf Talos 1

Prey zählte zu den Überraschungen der E3 2016. Zwar deuteten schon vor der Messe einige Gerüchte darauf hin, dass Bethesda an der Marke festhalten würde, doch mit dem Reboot von Arkane rechneten wohl die Wenigsten. Denn das kommende Prey hat nur wenig mit dem ersten oder dem eingestellten zweiten Teil gemein. In diesem Fall ist das aber eine alles andere als schlechte Nachricht.

Während Arkane mit der Dishonored-Serie noch das Erbe von Thief antrat, dienen diesmal BioShock und System Shock als Vorbilder. Heißt konkret: Wir erforschen eine Raumstation, in der Art déco und Retro-Futurismus aufeinandertreffen und greifen im Kampf gegen mysteriöse Gegner auf allerlei kreative Waffen, Gadgets und Kräfte zurück. Zudem will Prey auch erzählerische Tiefe bieten. Laut Creative Director Raphael Colantonio dreht sich die Geschichte um die Frage der eigenen Identität:

"Wer ist [Hauptfigur] Morgan Yu genau? Wir wollen euch die Freiheit geben, als Mann oder Frau zu spielen, aber wir wollen auch nicht einschränken, zu wem ich werden könnt, wenn ihr über das Geschlecht entscheidet."

Prey soll im Frühjahr 2017 für PS4, Xbox One und PC erscheinen.

Ghost Recon Wildlands

Plattformen: PS4, Xbox One und PC

Release: 7. März 2017

Entwickler: Ubisoft

Publisher: Ubisoft

Modi: Single- und Multiplayer

Ghost Recon: Wildlands - E3-Trailer »Fight for the Wildlands«

Ghost Recon Wildlands sieht auf den ersten Blick wie ein typischer Ubisoft-Titel aus und tatsächlich orientiert sich das Design der Open World stark an den gängigen Mustern des Herstellers. Trotzdem gehört Wildlands zu den interessantesten Titeln des Jahres. Denn die gigantische Spielwelt soll hier kein Selbstzweck sein. Stattdessen steht sie ganz im Zeichen spielerischer Freiheit.

Als Teil einer militärischen Spezialeinheit kämpfen wir gegen ein brutales Drogenkartell - wie wir dabei vorgehen, bleibt uns überlassen. Wir könnten in Missionen zum Beispiel aus der Distanz angreifen und unser weiteres Vorgehen von der Reaktion unserer Gegner abhängig machen, uns an sie heranschleichen, um sie heimlich auszuschalten oder einfach frontal gegen sie vorgehen.

Übrigens: Wildlands ist als Koop-Erfahrung konzipiert, die wir zusammen mit drei Mitspielern bestreiten sollten. Allerdings will der Titel auch Solo-Spieler ansprechen. Wir könnten Wildlands nämlich auch offline spielen, dann schlüpft die KI in die Rollen unserer Kollegen. Wie gut das jedoch funktioniert, muss sich noch zeigen.

Ghost Recon Wildlands kommt am 7. März 2017 für PS4, Xbox One und PC auf den Markt.

Und was kommt sonst noch?

Neben diesen 7 potenziellen Highlights hält 2017 natürlich noch mehr für Shooter-Fans bereit - unter anderem etwa Sniper Elite 4, Sniper Ghost Warrior 3 oder die Full Clip Edition von Bulletstorm, wobei hier fraglich ist, ob diese HD-Neuauflage überhaupt in Deutschland erscheint.



Auf welchen Shooter freut ihr euch am meisten?