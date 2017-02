Hilfe beim Spielen - Japanischer Service bietet Hausbesuche von Profi-Zockern an

GameLesson bringt euch professionelle Hilfe nachhause.

Ob wir nun in For Honor ständig das Zeitliche segnet oder in Rocket League partout am Ball vorbeirauscht: Es gibt Momente, in denen wünschen wir uns, ein Spiel wie ein Profi zu beherrschen.

Hierzulande würde man sich vermutlich ein paar Youtube-Videos oder Twitch-Livestreams von eSportlern anschauen, um sich Tipps abzugucken. In Japan könnt ihr jedoch auch die Brieftasche zücken - und euch daheim von einem Trainer besuchen lassen.

Das Unternehmen GameLesson bietet gegen einen Preis von 11.000 Yen (91 Euro) pro Stunde Nachhilfe bei einem "Heim-Tutoren" an. Diese besuchen und trainieren euch zuhause, damit ihr in Spielen besser werdet. Aktuell werden Coaches für Street Fighter 5, Super Smash Bros. Wii U, Splatoon und Shadowverse angeboten - zumindest für Bewohner von Osaka und Tokyo.

Wer in anderen Städten Japans wohnt, kann immerhin noch auf einen Onlinekurs zurückgreifen, doch auch die sind mit 4.500 Yen (37 Euro) pro Stunde nicht gerade billig. Allerdings musste sich GameLesson kurz nach dem Start der Website diverse Anschuldigungen gefallen lassen.

Zum einen bemerkten einige Twitter-User, dass die Website bereits mit einigen Nutzer-Reviews live geschaltet wurde, und fragten, wie das möglich sei (via My Game News Flash). IT Media hingegen berichtet, dass sich einige über die horrenden Preise beschwerten.

Inzwischen hat sich GameLesson entschuldigt und den Start des Tutorenservice verzögert. Grund dafür seien "verschiedene Umstände".

Was haltet ihr von diesem "Trainer für Zuhause"-Service?