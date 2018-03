Horizon, Uncharted & Co. - Sony verschenkt kostenloses PS4-Theme zum Weltfrauentag

Heute ist der 8. März und das bedeutet, die Welt feiert den internationalen Frauentag. Und auch Sony möchte den Anlass begehen und verschenkt daher ein exklusives PS4-Design mit Sony bekanntesten Frauen-Figuren im PlayStation Store. Das Theme könnt ihr ganz einfach in den Einkaufswagen packen und herunterladen.

Sobald ihr das Design in den Einstellungen ausgewählt habt, präsentieren sich Aloy (Horizon Zero Dawn), Ellie (The Last of Us), Chloe und Nadine (Uncharted: The Lost Legacy) und Kara (Detroit: Become Human) im Hauptmenü der PS4. Darüber hinaus gibt es auch ein Video zu sehen, das Entwicklerinnen in den Fokus rückt und von ihrer täglichen Arbeit an und mit Videospielen berichtet.