Horizon Zero Dawn - Patch 1.33 verbessert New Game+ & Ultra Hard-Schwierigkeitsgrad

Guerrilla Games arbeitet nach eigenen Angaben momentan zwar fleißig am Horizon Zero Dawn-DLC The Frozen Wilds, hat aber trotzdem einen neuen Patch fürs Hauptspiel online geschubst, das wir uns ab sofort herunterladen dürfen.

Mehr: Horizon Zero Dawn im Test - Meisterhafte Maschinenjagd

Patch 1.33 von Horizon Zero Dawn ist 309.6 MB groß und nimmt sich einiger Fehlerchen an, die der Patch 1.30 ins Spiel gebracht hat. So sollen unter anderem Bugs ausgemerzt werden, die den New Game Plus-Modus sowie den Ultra Hard-Schwierigkeitsgrad betreffen, die seit Anfang Juli Teil des PS4-exklusiven Action-RPGs sind. Nachfolgend findet ihr die Patchnotes für das Horizon Zero Dawn-Update 1.33.

Horizon: Zero Dawn - Screenshots ansehen

New Features

Implemented an option to allow making a manual save from a previous Game when starting a New Game to avoid losing progress.

Genral Fixes

Fixed an issue where for some players Tearblast Arrows incorrectly deal extra Tear damage on Ultra Hard.

Fixed an issue where some players were able to reroll Special Modification Boxes by saving and reloading.

Progression issue Fixes

Fixed an issue in 'The Womb of the Mountain' when playing on Story difficulty where some players were able to kill the Corruptor outside of the gate, blocking progression because the player is not able to interact with it to continue the quest.

Der DLC Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds erscheint am 8. November 2017 und schickt Aloy ins Grenzland der Banuk-Stämme, in dem wir eine neue Geschichte erleben und gegen neue Maschinenmonster kämpfen.