Horizon Zero Dawn - Das Franchise geht weiter: Guerrilla Games plant bereits für mehrere Jahre

Das PS4-exklusive Horizon Zero Dawn wurde fast einstimmig als Highlight gefeiert. Auch in unserem Review machten wir da keine Ausnahme und bezeichneten das Action-RPG von Guerrilla Games als famoses Spiel. Das jetzt fortgesetzt wird: Auf der E3 2017 gab es einen Ankündigungstrailer zum ersten DLC The Frozen Wilds zu sehen. Aber dabei soll es wohl nicht bleiben – uns stehen viele Jahre innerhalb des Franchises bevor, wie Shawn Layden gegenüber dem Telegraph erklärt:

"Das Guerrilla-Team hat 10 oder 12 Jahre mit dem Killzone-Franchise verbracht und Horizon: Zero Dawn könnte kaum verschiedener sein, wenn es das versucht hätte. Als sie sagten, sie würden sich eine offene Welt und ein Spiel vorstellen, das massiv auf der Natur basiert und all diese unterschiedlichen Farben benutzt, die sie in Killzone nie verwendet haben – wie blau, gelb und grün – es war für sie ein weit entferntes Ziel, aber sie haben es geschafft."

"Die Rezeption des Spiels war fantastisch. Herman Hulst hat eine sehr genaue Vorstellung davon, wohin es mit Horizon Zero Dawn gehen soll und wie der Fahrplan dafür ausieht – und dieser Fahrplan erstreckt sich über mehrere Jahre. Ich denke, wir werden eine lange Zeit im Horizon-Business sein."

Dabei bleibt natürlich offen, ob es vielleicht sogar mehrere Sequels geben wird oder ob mit den Aussagen Shawn Laydens eventuell auch nur DLCs zu Horizon Zero Dawn gemeint sein könnten.

Mehr: Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds - DLC enthält neue Quests, Waffen, Trophäen & mehr

Was wünscht ihr euch von einem möglichen Nachfolger?