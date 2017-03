Horizon: Zero Dawn - Fan baut Donnerkiefer mit LEGO nach

Der Donnerkiefer aus Horizon: Zero Dawn macht auch als LEGO-Dino ordentlich was her.

In der Post-Postapokalypse von Horizon: Zero Dawn bekommen wir es mit zahlreichen Robo-Dinos zu tun, die trotz ihrer mechanischen Bestandteile unglaublich organisch wirken. Das besondere Art Design, das die Entwickler von Guerilla Games in ihrem Open World-Debüt an den Tag legen, hat auch so manchen Spieler inspiriert.

Horizon: Zero Dawn im Test - Meisterhafte Maschinenjagd

Marius Herrmann ist ein sogenannter Brick Artist, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, berühmte Fahrzeuge und Kreaturen aus seinen Lieblingsspielen und -filmen nachzubauen. Dabei verlässt er sich nicht auf Bauanleitungen, sondern entwirft eigene Kreationen, um die Vorlage so detailgetreu wie möglich mit LEGO-Bausteinen nachzubilden.

Marius legt viel Wert auf's Detail

Sein aktuelles Projekt hat er nun dem beeindruckenden Donnerkiefer gewidmet, eine der größten Maschinen aus Horizon: Zero Dawn.

Weitere LEGO-Kreationen von Marius findet ihr auf seinem Flickr-Kanal, wo er schon Entwürfe zu Titanfall 2, Star Wars und Transformers eingestellt hat.

