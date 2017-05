Horizon Zero Dawn ist ein Paradies für Fotografen.

In Horizon Zero Dawn schlüpfen wir in die Haut der Jägerin Aloy, die eine faszinierende, von Robosaurieren und verschiedensten Menschengemeinschaften besiedelte Spielwelt erkunden muss. In unserem Test zeigten wir uns bereits von der Art und Weise beeindruckt, wie es dem Entwicklerteam gelang, ein so ausgelutschtes Weltformat wie Open World mit einem derart frischen Wind zu belüften.

Als ein heimliches Highlight des Spiels hat sich nach und nach außerdem der Foto-Modus entpuppt, der uns außerhalb von Siedlungen jederzeit erlaubt, das Spielgeschehen einzufrieren, mit verschiedensten Filtern und Bildeinstellungen zu garnieren und dann ein Foto zu schießen. Während selbst Amateur-Fotografen mit diesem Tool sehenswerte Schnappschüße zaubern können, holen die Profis regelmäßig noch weitaus mehr aus dem Feature heraus.

Vom Foto-Talent ihrer Community beeindruckt organisiert Guerilla Games nun schon zum dritten Mal einen Fotowettbewerb. Hier erfahrt ihr, wie ihr daran teilnehmen könnt, während wir euch die Bilder der bisherigen Sieger natürlich nicht vorenthalten wollen.

Congratulations to Jamison (Canada) and Carl (UK) who won the first week of our Photo Mode Competition! pic.twitter.com/cFiSNEmc6B — Guerrilla Games (@Guerrilla) May 2, 2017

Congratulations to John (US) and Leandro (Portugal) on winning Week 2 of our Photomode Competition #horizonzerodawn #HZDPhotoMode pic.twitter.com/WgetcFaqRC — Guerrilla Games (@Guerrilla) May 11, 2017

