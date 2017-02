Horizon: Zero Dawn - Gameplay-Video zeigt Erkundung, Kämpfe & Lager

Hier seht ihr neues Videomaterial zu Horizon: Zero Dawn.

Bis zum Release von Horizon: Zero Dawn am 1. März 2017 sind es nur noch knapp zwei Wochen. Nun sind neue bewegte Bilder zum PS4-Exklusivspiel aufgetaucht.

Das rund sieben Minuten lange Video (siehe unten) wurde von Game Clips And Tips bei einem Presse-Event aufgenommen und stammt nicht offiziell von Sony. Das macht es aber nicht minder sehenswert.

So könnt ihr einen Blick auf die Banditenlager erhaschen, die überall in der Spielwelt verteilt sind, und Kämpfe gegen die Robo-Dinos bestaunen. Nebenbei bekommt ihr einige hübsche Flecken der Open World zu Gesicht.

Horizon: Zero Dawn erscheint am 1. März für PS4. Tobi arbeitet bereits fleißig an unserem Test, der noch vor Release veröffentlicht wird. Hier findet ihr übrigens 10 Dinge, die ihr vielleicht noch nicht über Horizon wusstet.